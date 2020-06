Είμαστε όλοι «Ψάρια»: Ο Θοδωρής Μαυρογιώργης κυκλοφορεί νέο τραγούδι

View this post on Instagram

26.06.20 είμαστε/γινόμαστε όλοι Ψάρια. ψάρια τα [psári] / ουδέτερο [πληθ.] < μεσαιωνική ελληνική ψάρι(ν) < μεταγενέστερη ελληνική ὀψάριον < υποκοριστικό του ὄψον + -άριον, προσφάγι < αρχαία ελληνική ἕψω Υδρόβια σπονδυλωτά ζώα, συνήθως ωοτόκα, μερικές φορές ωοζωοτόκα ή και ζωοτόκα. Αναπνέουν συνήθως με βράγχια, όμως ορισμένα είδη έχουν ένα πρόσθετο σύστημα εναέριας αναπνοής, όπως οι πνεύμονες των Διπνεύστων ή ο λαβύρινθος των Αναβαντιδών Ψάρια – Θοδωρής Μαυρογιώργης

