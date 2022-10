Το πρώτο Μουσείο της Punk Rock στον κόσμο ανοίγει στο Λας Βέγκας

«Αν είστε punk συγκρότημα, είστε μέσα».

Ο Fat Mike, ο μπασίστας και τραγουδιστής των NOFX, ανακοίνωσε ότι το πρώτο ολοκληρωμένο Μουσείο της Punk Rock στον κόσμο βρήκε στέγη στο Λας Βέγκας.

Το μουσείο συνολικής επιφάνειας 12.000 τετραγωνικών μέτρων θα ανοίξει στις 13 Ιανουαρίου 2023.

Στη συλλογή του μουσείου περιλαμβάνονται τα κράνη των Devo, το μπλουζάκι Vultures της Debbie Harry, το καταπράσινο αλυσοπρίονο των Sum 41 από την περιοδεία τους «Does This Look Infected?», το σαξόφωνο των FEAR, την ακουστική κιθάρα που χρησιμοποίησαν οι Rise Against για να γράψουν τα πρώτα τους τραγούδια και πολλά άλλα αντικείμενα.

Ο Fat Mike θεωρεί το μουσείο ως προπύργιο της συμπερίληψης. «Θέλουμε να έρχεται κόσμος από την Ινδονησία και να βλέπει το φυλλάδιο του συγκροτήματός του στον τοίχο. Ξέρετε πόσο υπερήφανοι θα αισθάνονται; Θέλω να έχει αυτή την ευκαιρία κάθε punk συγκρότημα σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Αν είστε punk συγκρότημα, είστε μέσα. Είναι τόσο απλό», πρόσθεσε.

Αυτή η «απλή» πολιτική ίσως οδηγήσει σε αντιδράσεις. Το Μουσείο της Punk Rock έχει επίσης στη συλλογή του ένα δερμάτινο μπουφάν που φορούσε ο Sab Grey των Iron Cross, ένα συγκρότημα που, παρότι διαβεβαίωνε ότι «μισεί τους Ναζί», εντούτοις πήρε το όνομά του από το ναζιστικό πολεμικό μετάλλιο του Σιδηρούν Σταυρού, γεγονός που τους έδωσε ένα μεγάλο skinhead κοινό.

Υπάρχουν και άλλα punk συγκροτήματα με πολύ στενότερους δεσμούς με ομάδες μίσους και το Μουσείο της Punk Rock θα πρέπει να αναρωτηθεί πώς θα εκθέσει τα αντικείμενα τους.

Η αντιπαράθεση μάλλον είναι αναπόφευκτη σε ένα τέτοιο εγχείρημα, αν και η απόφαση του Fat Mike να επιλέξει το Λας Βέγκας μπορεί να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Το 2018, ο ίδιος και ο κιθαρίστας Eric Melvin έκαναν μερικά χοντροκομμένα αστεία σχετικά με τους πυροβολισμούς το 2017 στο μουσικό φεστιβάλ Route 91 Harvest στο Λας Βέγκας, που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 50 νεκρούς.

Στη συνέχεια, οι NOFX αποπέμφθηκαν από το πρόγραμμα φεστιβάλ Punk in Drublic που οι ίδιοι ίδρυσαν.

Ο Fat Mike δήλωσε ότι ελπίζει να χτίσει μία «εκκλησία του punk rock», με τη βοήθεια μιας «punk-rock κολεκτίβας» αποτελούμενη από δέκα άτομα.

Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο διάσημος σκέιτερ Tony Hawk, ο Pat Smear των Foo Fighters, ο Brett Gurewitz των Bad Religion και ο ιδρυτής του Vans Warped Tour, Kevin Lyman.

«Είναι ένα ερωτικό γράμμα στην punk rock», δήλωσε το μέλος της κολεκτίβας Vinnie Fiorello, ιδρυτής των δισκογραφικών εταιρειών Fueled by Ramen και Paper + Plastick και πρώην ντράμερ των Less Than Jake. «Θέλουμε να δείξουμε αυτό το κοινό πάθος ανάμεσα σε τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους για αυτή τη μορφή μουσικής», ανέφερε.

Η επιμέλεια του μουσείου μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του Fat Mike, καθώς οι NOFX αποκάλυψαν ότι θα διαλυθούν το 2023. Τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσαν ότι τελευταίο τους άλμπουμ, «Double Album», θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου.

Δείτε περισσότερα αντικείμενα στην ιστοσελίδα του μουσείου εδώ.