Η πρώτη σύζυγος του David Gilmour αποκαλύπτει τα μυστικά της προσωπικής ζωής τους

Το νέο βιβλίο της πρώτης συζύγου της David Gilmour θα περιλαμβάνει πολλές προσωπικές φωτογραφίες της οικογένειάς τους και των Pink Floyd.

Η πρώτη σύζυγος του David Gilmour, Ginger, θα εκδώσει ένα νέο βιβλίο στο οποίο περιγράφει τη ζωή της με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή των Pink Floyd τη δεκαετία του 1970.

Το βιβλίο με τίτλο «Behind the Wall: A Story of Love Loss & Wonder» θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο New Haven Publishing στις 24 Μαΐου.

«Το “Behind The Wall” είναι μία μοναδική εικόνα της σχέσης της με τον David, τους Pink Floyd και τη δυναμική μεταξύ των μελών του συγκροτήματος στο απόγειο της φήμης τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυκλοφορίας του βιβλίου.

Το βιβλίο θα περιλαμβάνει πολλές προσωπικές φωτογραφίες της οικογένειας της Ginger και του David Gilmour, αλλά και των Pink Floyd σε πολλές από τις περιοδείες στις οποίες τους ακολούθησε.

Το αμερικανικής καταγωγής μοντέλο και καλλιτέχνιδα Virginia «Ginger» Hasenbein συνάντησε για πρώτη φορά τον David Gilmour στα παρασκήνια μίας συναυλίας των Pink Floyd στο Ann Arbor του Μίσιγκαν το 1971.

Η Ginger έχει περιγράψει τη γνωριμία τους ως «έρωτα με την πρώτη ματιά».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1975 και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Χώρισαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας «A Momentary Lapse Of Reason» των Pink Floyd.

O David Gilmour παντρεύτηκε τη συγγραφέα Polly Samson το 1994, με την οποία έχει αποκτήσει επίσης τέσσερα παιδιά.

Το 2015, η Ginger κυκλοφόρησε άλλο ένα βιβλίο για τη σχέση της με τον David Gilmour, με τον τίτλο «Memoirs Of The Bright Side Of The Moon».

«Για εμένα, αυτό το βιβλίο είναι το τελικό αποτέλεσμα μίας περιπέτειας που είχα την ευκαιρία να ζήσω όταν ήμουν μόλις 22 ετών – να δω και να κάνω πράγματα που οι περισσότερες γυναίκες της γενιάς μου μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν», σχολίασε τότε η Ginger.

«Ο David και εγώ ήμασταν νέοι και ερωτευμένοι και μέσα από αυτή την εμπειρία που είχα όταν ήμουν σύζυγός του, όταν απέκτησα τέσσερα παιδιά αλλά και όταν εξελίχθηκα ως γυναίκα, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για αυτό που ήταν η ζωή μου και για αυτό που είμαι σήμερα», συνέχισε.

Όσον αφορά τον χωρισμό τους, δήλωσε: «Αναρωτήθηκα αν υπήρχε ζωή μετά τον David Gilmour όταν έφυγε. Αλλά ήταν ο ήχος του γέλιου των παιδιών μου στον κήπο αυτό που μου έδειξε τον δρόμο».