Η πρώτη συναυλία στον κόσμο με κοινωνικά αποστασιοποιημένους θεατές – Εντυπωσιακές εικόνες

Την πρώτη συναυλία στον κόσμο όπου τηρούνται υπέρ το δέον τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης φιλοξένησε το Virgin Money Unity Arena στο Νιούκαστλ της Αγγλίας.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου ο indie-rock καλλιτέχνης Sam Fender τραγούδησε μπροστά σε 2.000 θεατές που είχαν απλωθεί σε ολόκληρο το χώρο του ιπποδρόμου, με κάθε παρέα να διαθέτει τη δική της κοινωνικά απομακρυσμένη εξέδρα.

Η διοργανώτρια εταιρεία SSD Concerts είχε αρχίσει να σχεδιάζει τη συναυλία από τον Απρίλιο και τελικά ανακοίνωσε την ιδέα τον Ιούλιο, όταν έγινε σαφές ότι το show θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Είναι ένα από τα πολλά πειράματα που δοκιμάζει η βιομηχανία της ζωντανής μουσικής προκειμένου να επαναφέρει στις ζωές μας τις ζωντανές συναυλίες, καθώς η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έθεσε ολόκληρο το χώρο σε απραξία.

The UK’s first socially distanced gig is happening now in Newcastle with @samfendermusic headlining, and where attendees have their own private viewing area with 2m of space between them. Here’s what it looks like #samfender #unityarena pic.twitter.com/YBdxpAjYyi

