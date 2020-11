Πρώτη ματιά στο «Mariah Carey’s Magical Christmas Special»

Πρώτη ματιά στα «Μαγικά Χριστούγεννα» της Mariah Carey.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο trailer από το επικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που ετοίμασε η Mariah Carey για το Apple TV+.

Το show με τον τίτλο «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου και θα υποδεχτεί εκλεκτούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Ariana Grande.

Το trailer του show ξεκινά με την ηθοποιό Tiffany Haddish να κάθεται δίπλα στο τζάκι για να αφηγηθεί στους θεατές μια ιστορία. «Ήταν το βράδυ πριν από τα Χριστούγεννα και το 2020 ήταν δύσκολο. Οπότε ο Άγιος Βασίλης αποφάσισε ότι τα Χριστούγεννα δεν θα μπορούσε να ήταν χαρούμενα χωρίς τη μοναδική Mariah Carey», περιγράφει.

Αμέσως μετά εμφανίζεται η ίδια η τραγουδίστρια για να ανακοινώσει: «Αυτά τα Χριστούγεννα, θα μπορούσαμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε λίγο μαγεία!».

Ακολουθούν αποσπάσματα από το εορταστικό πρόγραμμα με υπόκρουση την κλασική χριστουγεννιάτικη επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey.

Στο «Μariah Carey’s Magical Christmas Special» θα συμμετάσχουν οι Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland και Mykal-Michelle Harris, ενώ μια ξεχωριστή εμφάνιση θα κάνουν τα δίδυμα παιδιά της Carey, ο γιος της Moroccan και η κόρη της Monroe.

Την ίδια ημέρα που θα κάνει πρεμιέρα το εορταστικό show θα αποκαλυφθεί το music video για τη μοναδική συνεργασία της Mariah Carey με την Ariana Grande και τη Jennifer Hudson σε μια νέα εκτέλεση του «Oh Santa!».

Το single θα συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack του «Μariah Carey’s Magical Christmas Special», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις ψηφιακές πλατφόρμες επίσης στις 4 Δεκεμβρίου.