Ο πρώην σύντροφος του George Michael για τον θάνατο του pop star: «Όλοι περιμέναμε ότι θα πέθαινε»

Ο Kenny Goss, ο επί σειρά ετών πρώην σύντροφος του George Michael, έλυσε τη σιωπή του για τον θάνατο του θρύλου της pop το 2016.

Ο Goss, έμπορος τέχνης, είχε σχέση για 13 χρόνια, από το 1996 έως το 2009, με τον George Michael, ο οποίος πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016 από καρδιακή και ηπατική νόσο

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στον Piers Morgan στην εκπομπή «Uncensored» στο TalkTV, ο Kenny Goss αποκάλυψε ότι η τραγική απώλεια του George Michael σε ηλικία μόλις 53 ετών ήταν κάτι για το οποίο οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του ήταν προετοιμασμένοι.

«Όλοι περιμέναμε ότι θα πέθαινε. Είχα περάσει τόσο πολύ χρόνο, όταν ζούσαμε μαζί, ανησυχώντας για εκείνον», δήλωσε ο πρώην σύντροφος του τραγουδιστή.

«Ειλικρινά, μισούσε το γεγονός ότι ανησυχούσα τόσο πολύ γι’ αυτόν. Πώς είναι η ατάκα που λέει σε ένα από τα τραγούδια του; Λέει: Μπορώ να το δω στα μάτια σου όταν με κοιτάς έτσι, με σκίζει στα δύο». Και πραγματικά αυτό συνέβη. Απλά δεν ήξερα τι να κάνω», συνέχισε.

«Ανησυχούσα γι’ αυτόν όλη την ώρα. Αν αγαπάς κάποιον, ανησυχείς για εκείνον», είπε και τόνισε ότι «πραγματικά προσπάθησε» να σώσει τον George Michael, ο οποίος έδινε μάχη με τον εθισμό.

«Αυτό που παρατηρώ πάντα, είναι ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το διάστημα που ήμουν απίστευτα ευτυχισμένος μαζί του από το διάστημα που ανησυχούσα για εκείνον», πρόσθεσε.

«Πάντα έλεγε ότι του έσωσα τη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο υπερβολικό, αλλά πραγματικά προσπάθησα», ανέφερε.

Ο George Michael και ο Kenny Goss, οι οποίοι είχαν ανοιχτή σχέση, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες το 1988, χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι.

Ο Goss ισχυρίζεται ότι ο Michael τον επέλεξε ως σύντροφο για να ευχαριστήσει τη μητέρα του, δεδομένης της ομοιότητας που είχε με εκείνη.

«Είχε αυτή την άποψη ότι η μητέρα του και εγώ μοιάζαμε πολύ. Και από πολλές απόψεις μοιάζαμε, Θα έλεγα ότι είμαι πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος που ακολουθεί τους κανόνες και εκείνη ήταν επίσης κάπως έτσι. Επίσης, δεν είμαι καθόλου επικριτικός», εξήγησε.

Ο George Michael άφησε πίσω του μετά τον θάνατό του περιουσία αξίας 97 εκατομμυρίων λιρών.

Πέρυσι, οι διαχειριστές της περιουσίας του κατέληξαν σε διακανονισμό με τον Kenny Goss, ο οποίος είχε αξιώσει να λαμβάνει 15.000 λίρες το μήνα, σύμφωνα με το ποσό με το οποίο ισχυρίστηκε ότι ο George Michael τον υποστήριζε σταθερά οικονομικά κατά τη διάρκεια της ζωής του.

"We all expected him to die."

George Michael's ex partner Kenny Goss said he "spent so much time worrying about" the singer when they lived together.@piersmorgan | @TalkTV | #piersmorganuncensored pic.twitter.com/KNSUZnbQMz

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 22, 2022