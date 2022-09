Prodigy: Το μήνυμά τους για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του Keith Flint

Οι Prodigy απέτισαν φόρο τιμής στον πρώην τραγουδιστή τους Keith Flint στην τρίτη επέτειο του θανάτου του.

Ο Kaith Flint έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 49 ετών στις 4 Μαρτίου 2019 στο σπίτι του στο Essex της Αγγλίας.

Ο Liam Howlett και ο Maxim των Prodigy ανάρτησαν στους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες φωτογραφίες από το παρελθόν, μεταξύ των οποίων μία φωτογραφία του Keith Flint στη σκηνή και μία φωτογραφία στην οποία περπατούν όλοι μαζί σε ένα δρόμο στην πόλη και μοιράστηκαν τις σκέψεις για την απώλεια του φίλου και συνεργάτη τους.

«Έχουν περάσει τρία χρόνια. Μας λείπεις κάθε μέρα αδερφέ, αλλά σε νιώθουμε πάντα μαζί μας και γύρω μας», έγραψαν.

«Η φωτιά σoυ δεν θα σβήσει πoτέ», πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στο κλασικό τραγούδι «Fire» των Prodigy. «Μείνε punk αδερφέ. Ζούμε για πάντα!», κατέληξαν.

Its been 3 years …

We miss u every single day brother ,

But we feel u always with and around us ,

Your Fire will never go out ,

Stay Punk brother

We live forever !

LH & MAXIM x#theprodigy#weliveforever#raisetheroof

Photo by @mikevancleven pic.twitter.com/95TSdj9Eed

— The Prodigy (@the_prodigy) March 4, 2022