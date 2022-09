Prodigy: Ο Liam Howlett μιλά για την επίδραση της βρετανικής rave σκηνής στο «Experience»

«Μου άρεσε πόσο επαναστατική φαινόταν».

Ο παραγωγός και επικεφαλής των Prodigy, Liam Howlett, έκανε μία αναδρομή στις πρώτες ημέρες της dance σκηνής, καθώς το συγκρότημα γιορτάζει τα 30 χρόνια του πρώτου άλμπουμ του, «Experience», το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Σεπτεμβρίου 1992.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο BBC 6 Music, ο DJ και βασικός τραγουδοποιός των Prodigy εξήγησε ότι οι επιρροές του «Experience», το οποίο έγινε μία από τις πιο καινοτόμες και συναρπαστικές κυκλοφορίες της ηλεκτρονικής μουσικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, βασίζονταν στην ατμόσφαιρα της βρετανικής rave σκηνής.

«Θα έλεγα ότι οι επιρροές προέρχονταν περισσότερο από την αίσθηση της σκηνής. Ήταν τόσο φρέσκο, μου άρεσε πόσο επαναστατικό φαινόταν, να πηγαίνεις σε ένα rave σε μία αποθήκη μέχρι να έρθει η αστυνομία και να διαλύσει το πάρτι, ήταν κανονική επανάσταση στην αρχή», δήλωσε.

«Οι παραγωγοί που σεβόμουν και που πραγματικά ξεκίνησαν τον breakbeat rave ήχο, άνθρωποι όπως οι DJ Hype, Shut Up and Dance, Mark Ryder – Sonic Experience, το έκαναν πριν από εμένα και τους θαύμαζα», συνέχισε.

«Επίσης, ο breakbeat rave ήχος ήταν κάτι που μεταφέρθηκε από το Ανατολικό Λονδίνο στο Έσεξ», εξήγησε ο Liam Howlett των Prodigy.

«Από εκεί γεννήθηκε, αυτό έπαιζαν οι πειρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί σε εκείνη την περιοχή, οπότε σε εμάς και τους παραγωγούς που συμμετείχαν σε αυτό, μας φαινόταν πρωτότυπο, το δικό μας πράγμα… Όπως ακριβώς ο κόσμος θα έλεγε ότι ο freestyle ήχος ήταν από το Μπρούκλιν, ή ότι το dubstep βγήκε πρώτα από το Croydon», πρόσθεσε.

Εκτός από τον Liam Howlett, ο οποίος ήταν ο μοναδικός συνθέτης του «Experience», από τα επιπλέον τρία μέλη των Prodigy εκείνη την εποχή, μόνο ο Maxim Reality συνέβαλε πραγματικά στο άλμπουμ, ερμηνεύοντας ρι τελευταίο τραγούδι.

Στις σημειώσεις του άλμπουμ οι Prodigy απέτισαν φόρο τιμής σε μία μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνών της breakbeat hardcore σκηνής των αρχών της δεκαετίας του ’90, όπως οι SL2, Carl Cox, Moby, Tim Westwood, Orbital και Aphex Twin.

Το «Experience», το οποίο ηχογραφήθηκε από τον Liam Howlett το 1991 – 92, άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της dance μουσικής.

Το άλμπουμ έφτασε στο Νο. 12 του Ηνωμένου Βασιλείου με πωλήσεις άνω των 300.000 αντιτύπων και ανέδειξε τα singles «Charly», «Everybody in the Place», «Fire/Jericho», «Out of Space» και «Wind It Up».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κυκλοφορία του «Experience», ο Liam Howlett αποκάλυψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα τα τέσσερα αγαπημένα του τραγούδια από το άλμπουμ.

«Ναι κόσμε, σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ μας “Experience”», έγραψε.

«Έχω πολλές αναμνήσεις από τη δημιουργία και τη μίξη αυτού του άλμπουμ στο στούντιο της κρεβατοκάμαράς μου χρησιμοποιώντας ελάχιστο εξοπλισμό και στη συνέχεια να παίζω τα τραγούδια ζωντανά σε εκατοντάδες raves. Ήταν μια καταπληκτική εποχή», συνέχισε.

«Όλα αυτά τα τραγούδια έχουν παιχτεί ζωντανά σε κάποιο σημείο όλα αυτά τα χρόνια. Οι επιλογές μου από αυτό το άλμπουμ είναι τα “Jericho”, “Wind It Up”, “Out Of Space” και “Fire”», ανέφερε.

Νωρίτερα φέτος, οι Prodigy ολοκλήρωσαν την πρώτη τους περιοδεία μετά το θάνατο του εμβληματικού τραγουδιστής τους Keith Flint το 2019.

Τον Μάιο του 2021 τα δύο εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος, ο Liam Howlett και ο Maxim, αποκάλυψαν ότι επέστρεψαν στο στούντιο ηχογράφησης. Το τελευταίο άλμπουμ τους ήταν το «No Tourists» που κυκλοφόρησε το 2018.