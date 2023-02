Prodigy: Στο φως σπάνια και ακυκλοφόρητα demo, τραγούδια και live ηχογραφήσεις

Ένας πλούσιος θησαυρός με άγνωστο και σπάνιο υλικό των The Prodigy.

Μία ιστοσελίδα έφερε στο φως μία σειρά από σπάνια και άγνωστα demo, τραγούδια και live ηχογραφήσεις των The Prodigy.

Ο ιστότοπος, με την ονομασία TheProdi.gy, διαθέτει μία βάση δεδομένων με «live only» κομμάτια, «σπάνια studio tracks», «side projects», «samples», «promo και σπάνιες κυκλοφορίες», «ακυκλοφόρητα και άγνωστα» και πολλά άλλα – τα οποία είναι διαθέσιμα για ακρόαση μέσω Soundcloud, YouTube και Vimeo.

Ανάμεσα στον θησαυρό της μουσικής των The Prodigy περιλαμβάνεται μία ηχογραφημένη διασκευή της εμβληματικής επιτυχίας «Ghost Town» των The Specials και ένα εναλλακτικό βίντεο για το «Take Me To The Hospital».

Επιπλέον, ξεχωρίζουν μία σπάνια VIP μίξη του τραγουδιού «Made In 2 Minutes» των Bug Kahn & The Plastic Jam από το 1997 και μία live διασκευή του τραγουδιού «Night Boat To Cairo» των Madness.

Εκτός από τη μουσική, όσοι ασχολούνται με την ιστοσελίδα συγκεντρώνουν επίσης setlists από τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις των The Prodigy και συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος, καθώς και εικαστικά από τα άλμπουμ και τις περιοδείες τους.

Σύμφωνα με τη σελίδα της ομάδας της ιστοσελίδας, το TheProdi.gy είναι «το μοναδικό έργο πέντε επαγγελματιών που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς, αλλά είναι στενά συνδεδεμένοι με τη μουσική βιομηχανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

«Ενώσαμε τους πόρους μας για να δημιουργήσουμε μία νέα ιστοσελίδα με διάφορες σπάνιες πληροφορίες, όπως ήταν η μόδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000», αναφέρεται.

«Στην ιστοσελίδα μας συγκεντρώνονται σιγά – σιγά αποκλειστικές και οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες για το σπουδαίο συγκρότημα που έχει γίνει κοινό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια», σημειώνεται στη συνέχεια.

Οι The Prodigy ξεκίνησαν πέρυσι την πρώτη περιοδεία τους μετά τον θάνατο του τραγουδιστή τους Keith Flint, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 49 ετών τον Μάρτιο του 2019.

Το συγκρότημα θα είναι επικεφαλής του EXIT 2023, το οποίο συνιδρύθηκε από τον Liam Howlett των The Prodigy. Το σερβικό φεστιβάλ θα τιμήσει τον Keith Flint με μια ξεχωριστή laser προβολή του εκλιπόντος μουσικού κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του συγκροτήματος.

Οι The Prodigy θα εμφανιστούν επίσης αυτό το καλοκαίρι σε φεστιβάλ όπως το Parklife στο Μάντσεστερ και στο Mad Cool στην Ισπανία.