Beck, Foo Fighters, St. Vincent και άλλοι σε συναυλία προς τιμή του Prince

Θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 28 Ιανουαρίου. Θα τραγουδήσουν ακόμα η Alicia Keys, ο John Legend, ο Chris Martin και η Sheila E. η πρώην συνεργάτης του Prince στην μουσική σκηνοθεσία.

Η Alicia Keys, ο John Legend και ο Usher θα είναι οι πρωταγωνιστές ενός μεγάλου συναυλιακού αφιερώματος στον Prince που θα διεξαχθεί μετά τα Grammy Awards 2020 και θα δώσει την έναρξη για ένα τηλεοπτικό σπέσιαλ.

Το «Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince» θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου – δύο μέρες μετά τα Grammys – στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες και θα προβληθεί τον Απρίλιο. Οι μουσικοί σκηνοθέτης της βραδιάς θα είναι οι Sheila E., Jimmy Jam και Terry Lewis, όλοι συνεργάτες του Prince.

Εκτός από τα ονόματα που αναφέρθηκαν θα εμφανιστούν οι Beck, Common, Foo Fighters, HER, Earth, Wind & Fire, St. Vincent, Mavis Staples, Chris Martin, Gary Clark, Jr και Juanes, αλλά και η Susanna Hoffs των Bangles (που ερμήνευσαν το Manic Monday, hit που γράφτηκε από τον Prince) και οι Morris Day and the Time. Θα παίξει επίσης η μπάντα του μουσικού, οι Revolution.

Θα είναι η μπάντα της Sheila E. που θα συνοδεύει τους περισσότερους καλλιτέχνες. Η μπάντα θα έχει επίσης το δικό της σετ και η μουσικός λέει ότι είναι στο πρόγραμμα η εκτέλεση της επιτυχίας του Prince , «The Glamorous Life» – για προφανείς λόγους – και το «America» του 1985. «Είναι τιμή να βοηθήσουμε να γιορτάσουμε τη ζωή ενός αγαπημένου φίλου. Το να το κάνεις ως μουσικός σκηνοθέτης είναι ακόμα καλύτερο».

Για τον Deborah Dugan, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Recording Academy, «ο Prince είναι ένας από τους σπουδαίους βιρτουόζους στην ιστορία της μουσικής. Χάρη στο ανατρεπτικό πνεύμα και τον ισχυρό χαρακτήρα του κυριάρχησε στα μουσικά είδη και δημιούργησε ηλεκτρισμένους γεμάτους χαρακτήρα δίσκους. Είναι ένα είδωλο για τους καλλιτέχνες και τους οπαδούς από όλο τον κόσμο, είναι τιμή να του αποτίσουμε φόρο τιμής».

Το αφιέρωμα στον Prince είναι μόνο το τελευταίο μιας σειράς συναυλιών της σειράς Grammy Salute, που στο παρελθόν έχει αποτίσει φόρο τιμής στους Beatles, Bee Gees, Elton John, Stevie Wonder, Motown και Aretha Franklin. Ο παραγωγός των Grammy, Ken Ehrlich, εξηγεί ότι η ιδέα υπήρχε τουλάχιστον από την εποχή του αφιερώματος των Time και του Bruno Mars στα Grammy του 2017. Αλλά, προσθέτει, το να κάνεις ένα σόου για τον Prince είναι ένα εντελώς άλλο θέμα.

Το σόου θα καλύψει αρκετές περιόδους από την καριέρα του Prince, με performance διανθισμένες με βιογραφικά στοιχεία. Όσον αφορά τη σύνθεση, θα υπάρξουν πολλές επιτυχίες και μερικά λιγότερο γνωστά κομμάτια. «Αυτό που έχω ακούσει μέχρι στιγμής», λέει ο Ehrlich, «υπάρχει πάντα λίγο Prince και μερικές φορές πολύ».

Για τη Sheila E., η παράσταση είναι μια γιορτή τόσο ενός παλιού φίλου όσο και της δύναμης της μουσικής. «Υπάρχει τόσο πολύ μουσική για να διαλέξετε, είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο δύο ώρες διαθέσιμες. Θα μπορούσαμε να παίξουμε μια ολόκληρη εβδομάδα. Είναι ο Prince που μας ενώνει και μας ψυχαγωγεί».