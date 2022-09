Prince: Επανέκδοση του «The Gold Experience» για την Record Store Day 2022

Η διευρυμένη και περιορισμένη έκδοση του «The Gold Experience» θα κυκλοφορήσει σε ημιδιαφανές χρυσό βινύλιο.

Το Prince Estate και η Legacy Recordings τμήμα της Sony Music Entertainment, ανακοινώνουν με χαρά την ειδική επανακυκλοφορία του άλμπουμ «The Gold Experience» του Prince από το 1995.

Το «The Gold Experience», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις 18 Ιουνίου στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της Record Store Day 2022, είναι ένας φόρος τιμής στη σπάνια προωθητική έκδοση του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1995 μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το άλμπουμ αποτελείται από δύο LP που είναι τυπωμένα σε ημιδιαφανές χρυσό βινύλιο με μια bonus συλλογή από τα remixes του «Eye Hate U» στην πλευρά Δ.

Επιπλέον, το «The Gold Experience» θα κυκλοφορήσει σε CD για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στις 17 Ιουνίου, ενώ το hit single «The Most Beautiful Girl In The World», που απουσίαζε για καιρό από τις ψηφιακές πλατφόρμες, είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις υπηρεσίες streaming.

Πλέον ολόκληρο το άλμπουμ είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο ψηφιακά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prince (@prince)

Με αφορμή την ανακοίνωση αυτής της σημαντικής επανέκδοσης, το μουσικό βίντεο για το «The Most Beautiful Girl In The World» αναβαθμίστηκε πρόσφατα σε High Definition και αναρτήθηκε για πρώτη φορά στο επίσημο κανάλι του Prince στο YouTube.

Το «The Most Beautiful Girl In The World» κυκλοφόρησε αρχικά τον Φεβρουάριο του 1994 σε μια πρωτοποριακή κίνηση του Prince, ο οποίος ήθελε να δείξει στην επί χρόνια δισκογραφική εταιρεία του, Warner Bros. Records, ότι θα έπρεπε να μπορεί να κυκλοφορεί νέα τραγούδια αμέσως μετά την ηχογράφησή τους.

Το «The Most Beautiful Girl In The World», το οποίο κυκλοφόρησε μέσω μιας μοναδικής συνεργασίας μεταξύ της NPG Records του Prince, της Edel Music και της Bellmark Records, ανέβηκε στο Top 10 των charts σε όλο τον κόσμο, κατέκτησε το Νο. 1 στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100.

Το «The Gold Experience» ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Prince χρησιμοποιώντας αντί για το όνομά του το χαρακτηριστικό σύμβολό του που δεν προφέρονταν, εν μέσω του πιο δημόσιου και έντονου σταδίου της μάχης του με το βιομηχανικό σύμπλεγμα των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών.

Με τη λέξη «Slave» (Σκλάβος) γραμμένη στο ένα μάγουλό του, ο Prince έλαμψε στις πλούσιες μπαλάντες «The Most Beautiful Girl in The World» και «Gold» και στο προκλητικό single «Eye Hate U» και το άλμπουμ έτυχε ευρείας αποδοχής από τους κριτικούς.