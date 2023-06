Prince: Σε δημοπρασία το demo που ξεκίνησε τη θρυλική καριέρα του

Ο Prince ηχογράφησε το demo σε ηλικία 18 ετών.

Για χρόνια, η demo ηχογράφηση που έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της ένδοξης καριέρας του Prince βρισκόταν κρυμμένη σε μία σοφίτα του σπιτιού του δισκογραφικού στελέχους που του έδωσε το πρώτο του συμβόλαιο.

Τώρα, οι μουσικόφιλοι και οι θαυμαστές του Prince παγκοσμίως έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την demo ηχογράφηση που χάρισε στον εμβληματικό καλλιτέχνη το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο, καθώς βγαίνει σε δημοπρασία, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών RR Auction από τη Βοστώνη.

Το demo, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1976 και βρίσκεται ακόμα στην αρχική ειδική συσκευασία του, αποτελεί μέρος της δημοπρασίας Marvels of Modern Music που ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

Η ηχογράφηση περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες εκδοχές των τραγουδιών «Just As Long as We’re Together» και «My Love is Forever», καθώς και ένα τραγούδι με τίτλο «Jelly Jam» που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Ο Prince ήταν μόλις 18 ετών όταν ηχογράφησε τα τραγούδια – στα οποία έγραψε τη μουσική και τα τραγούδησε, έκανε την ενορχήστρωση και έπαιξε όλα τα όργανα ο ίδιος – στα Sound 80 Studios στη Μινεάπολη.

«Πρόκειται για την αυθεντική μαγνητοταινία, οπότε αυτή είναι η γέννηση του καλλιτέχνη που έγινε γνωστός ως Prince», δήλωσε στο CNN ο Bobby Livingston, εκτελεστικός αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων της RR Auction.

«Είναι απίστευτο γιατί προέρχεται από τον υπεύθυνο της δισκογραφικής εταιρείας στον οποίο στάλθηκε, οπότε έχει αυτή τη συνεχή αλυσίδα φύλαξης», σημείωσε.

Το ιδιαίτερο κειμήλιο ανακαλύφθηκε από τον Jeff Gold, πρώην εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Warner Bros. Records, ο οποίος είχε φιλικές σχέσεις με το δισκογραφικό στέλεχος Russ Thyret.

Ο Thyret, ο οποίος αργότερα διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας, έδωσε συμβόλαιο στον Prince στη Warner Bros. στις 25 Ιουνίου 1977, λίγο μετά τα 19α γενέθλιά του.

Ο Jeff Gold, ο οποίος σήμερα διευθύνει μία διαδικτυακή επιχείρηση πώλησης συλλεκτικών αντικειμένων υψηλής αξίας και βοηθά καλλιτέχνες να αποτιμήσουν τα αρχεία τους, δήλωσε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη χήρα του Russ Thyret, η οποία ζει στο Λος Άντζελες. Ο Thyret πέθανε το 2021.

«Μου είπε: “Ο Russ φύλαξε πολλά πράγματα και είναι όλα στη σοφίτα του σπιτιού μας – θα έρθεις να ρίξεις μία ματιά και να με βοηθήσεις να σκεφτώ τι να τα κάνω και να αγοράσεις ό,τι σε ενδιαφέρει;”», θυμήθηκε ο Gold.

Στη σοφίτα βρήκε μερικά κουτιά που περιείχαν διάφορες μαγνητοταινίες, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού demo του Prince.

«Όταν το είδα, ήξερα ακριβώς τι ήταν. Ενθουσιάστηκα πολύ όταν το είδα, αλλά με επιφυλακτικότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν η κασέτα θα μπορούσε να παιχτεί ή αν η κασέτα έχει λάθος περιεχόμενο – αλλά ευτυχώς, αυτή είχε το σωστό», εξήγησε ο Jeff Gold.

Η demo ηχογράφηση που βγαίνει σε δημοπρασία συνοδεύεται από μία θήκη από πλεξιγκλάς, μία επαγγελματική κάρτα που ανήκει στον Thyrett, ένα CD στο οποίο έχει μεταφερθεί ο ήχος από τη μαγνητοταινία και μία επιστολή από τον Gold που επιβεβαιώνει την προέλευσή της.

Στη δημοπρασία διατίθενται και διάφορα άλλα αντικείμενα του Prince, όπως το δαντελένιο γάντι που φορούσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «Purple Rain» και η σφραγισμένη πρώτη εκτύπωση του «The Black Album».

Στο παρελθόν τα αντικείμενα του Prince που έχουν δημοπρατηθεί έχουν πουληθεί σε υψηλές τιμές. Ένα φύλλο με τους χειρόγραφους στίχους του τραγουδιού του, «Nothing Compares 2 U», πουλήθηκε για 150.000 δολάρια σύμφωνα με τον Bobby Livingston.

