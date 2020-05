Prince: Σε πρώτη προβολή στο YouTube η θρυλική συναυλία «Prince and the Revolution: Live»

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Prince διοργανώνουν σε συνεργασία με την Google και του YouTube ένα τριήμερο μουσικό γεγονός.

Η θρυλική συναυλία «Ρrince and the Revolution: Live» του Prince θα προβληθεί για πρώτη φορά στο YouTube.

Το show βιντεοσκοπήθηκε στις 30 Μαρτίου 1985 στο «Carrier Dome» των Συρακουσών της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την ολοκλήρωση της περιοδείας «Purple Rain» του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Το υλικό από τη βραδιά κυκλοφόρησε σε VHS κασέτα την ίδια χρονιά, σηματοδοτώντας το πρώτο συναυλιακό φιλμ του Prince.

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Ρrince στο YouTube μόνο για τρεις ημέρες, από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 17 Μαΐου, στοχεύοντας στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prince (@prince) στις 12 Μάι, 2020 στις 9:25 πμ PDT

Να σημειωθεί ότι η Google έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει τις δωρεές του κοινού, προσφέροντας συγκεκριμένα 2 δολάρια για κάθε 1 δολάριο των θεατών μέχρι το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα παραχωρηθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον COVID-19.

Το «Ρrince and the Revolution: Live» ήταν εκτός κυκλοφορίας μέχρι το 2017, όταν συμπεριλήφθηκε σε deluxe έκδοση του εμβληματικού άλμπουμ «Purple Rain».

Κατά τη διάρκεια εκείνης της βραδιάς του 1985 ο Prince τραγούδησε επιτυχίες του όπως τα κομμάτια «Let’s Go Crazy», «When Doves Cry», «I Would Die 4 U», «Purple Rain», «1999» και «Little Red Corvette», καθώς και τραγούδια που ερμήνευε σπάνια ζωντανά, όπως τα «Possessed» και «How Come U Don’t Call Me Anymore».

Παράλληλα με την πρεμιέρα του φιλμ στο YouTube, την Παρασκευή 15 Μαΐου θα κυκλοφορήσει στις υπηρεσίες streaming από τις NPG Records και Warner Records η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας «Prince and the Revolution: Live».

Το tracklist του «Prince and the Revolution: Live»

1. Let’s Go Crazy (6:03)

2. Delirious (2:51)

3. 1999 (5:51)

4. Little Red Corvette (3:39)

5. Take Me With U (4:57)

6. Yankee Doodle Dandy (3:53)

7. Do Me Baby (4:51)

8. Irresistible Bitch (1:56)

9. Possessed (4:25)

10. How Come You Don’t Call Me Anymore (7:19)

11. Let’s Pretend We’re Married (2:11)

12. International Lover (2:01)

13. God (7:46)

14. Computer Blue (4:15)

15. Darling Nikki (3:30)

16. The Beautiful Ones (6:50)

17. When Doves Cry (9:29)

18. I Would Die 4 U (3:27)

19. Baby I’m a Star (10:57)

20. Purple Rain (19:26)