Prince: Το χαμένο άλμπουμ «Camille» θα κυκλοφορήσει από την Third Man Records του Jack White

Ο Prince εξέφρασε στο άλμπουμ τη θηλυκή πλευρά της προσωπικότητάς του.

Χάρη στην Third Man Records του Jack White, το ακυκλοφόρητο άλμπουμ «Camille» του Prince από το 1986 αποκτά επιτέλους την αναγνώριση που του αρμόζει.

Ο Jack White και ο συνιδρυτής της Third Man Records, Ben Blackwell, ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν τα δικαιώματα του δίσκου, στον οποίο ο θρυλικός καλλιτέχνης υιοθέτησε ένα ανδρόγυνο alter ego.

Έχοντας ανεβασμένο τον τόνο της φωνής του, ο Prince χρησιμοποίησε τον δίσκο που είχε μείνει για καιρό στο συρτάρι για να εκφράσει τη θηλυκή πλευρά της προσωπικότητάς του – που ονομαζόταν επίσης Camille.

Το άλμπουμ εγκαταλείφθηκε λίγο μετά τη δοκιμαστική του τύπωση, αλλά ευτυχώς για το κοινό, η απόκτηση των δικαιωμάτων δεν ήταν πολύ δύσκολη για την Third Man.

«Επιτέλους θα το κυκλοφορήσουμε. Οι άνθρωποι του Prince συμφώνησαν – σχεδόν πάρα πολύ εύκολα», δήλωσε ο Blackwell στο «Mojo».

Αν και η Third Man Records δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του «Camille», επιβεβαίωσε ότι θα περιλαμβάνει και τα οκτώ τραγούδια του αρχικού άλμπουμ, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν με τη μία ή την άλλη μορφή.

Τα «Housequake», «Strange Relationship» και «If I Was Your Girlfriend» συμπεριλήφθηκαν στον επόμενο δίσκο του Prince, το αριστουργηματικό διπλό άλμπουμ «Sign O’ the Times» του 1987. Τα «Feel U Up» και «Shockadelica» κυκλοφόρησαν και τα δύο ως B-sides των «Partyman» και «If I Was Your Girlfriend», αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, το «Good Love» συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Bright Lights, Big City», το «Rockhard in a Funky Place» κατέληξε στο «The Black Album» του 1994 και το «Rebirth of the Flesh» εντάχθηκε στην super deluxe επανέκδοση του «Sign O’ the Times» το 2020, που κυκλοφόρησε επίσης από την Third Man.

Το «Camille» θα αποτελέσει μία από τις πρώτες επίσημες κυκλοφορίες του Prince μετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας του από τους διαχειριστές της κληρονομιάς του το περασμένο καλοκαίρι.

Πέρυσι, κυκλοφόρησε το χαμένο άλμπουμ «Welcome 2 America» του Prince, το οποίο ηχογραφήθηκε το 2010. Το σπάνιο άλμπουμ «The Gold Experience» του 1995 θα κυκλοφορήσει σε διπλό δίσκο βινυλίου για την Record Store Day 2022.

Το tracklist του «Camille»

01. Rebirth of the Flesh

02. Housequake

03. Strange Relationship

04. Feel U Up

05. Shockadelica

06. Good Love

07. If I Was Your Girlfriend

08. Rockhard in a Funky Place