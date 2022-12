Primal Scream: Πέθανε ο keyboardist Martin Duffy σε ηλικία 55 ετών

Ο Martin Duffy, ο μακροχρόνιος keyboardist των Primal Scream, πέθανε σε ηλικία 55 ετών.

Τον θάνατο του μουσικού ανακοίνωσε ο αδελφός του Duffy, Steve, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου.

«Με μεγάλη θλίψη κάνουμε γνωστό ότι ο Martin υπέστη εγκεφαλικά τραύματα μετά από πτώση και απεβίωσε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τον αγαπημένο του γιο Louie», ανέφερε.

«Αγαπήθηκε από τη μητέρα του, τα αδέλφια του, την ευρύτερη οικογένεια και τους στενούς του φίλους. Όλοι όσοι γνώριζαν τον Martin τον αγαπούσαν. Ήταν ό, τι καλύτερο, το λαμπερό μας αστέρι», πρόσθεσε.

Την είδηση του θανάτου του Martin Duffy αναδημοσίευσε ο frontman των Charlatans, Tim Burgess, φίλος και πρώην συνεργάτης του, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Άλλη μια τραγική απώλεια μιας όμορφης ψυχής».

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob – he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too – he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022