Primal Scream: Επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του «Loaded»

Το «Loaded» ήταν ένα κομβικό τραγούδι για τους Primal Scream.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως έχουν περάσει 30 χρόνια από την κυκλοφορία του «Loaded» των Primal Scream, μία πρωτοποριακή και καθοριστική για την εποχή μίξη rock και dance μουσικής με gospel και blues στοιχεία.

Οι Primal Scream θα κυκλοφορήσουν μία περιορισμένη επανέκδοση του «Loaded» αποκλειστικά για τη φετινή Record Store Day, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου.

Η κυκλοφορία θα περιλαμβάνει το αρχικό EP του «Loaded» σε βινύλιο 12’’ με gatefold sleeve.

Ο κεντρικός τραγουδιστής των Primal Scream, Bobby Gillespie, είχε δηλώσει στο Melody Maker για το EP την εποχή της κυκλοφορίας του: «Βλέπω το “Loaded” ως ένα dub δίσκο και πιστεύω πως είναι πιο κοντά στην δουλειά Τζαμαϊκανών παραγωγών, όπως αυτή που έκανε ο Joe Gibbs με reggae τραγούδια το 1973 και το 1974 παρά σε κάθε τι άλλο».

H ΑΑ’ πλευρά του EP ανοίγει με το «I’m Losing More Than I’ll Ever Have», ένα τραγούδι από το οποίο ο εκλιπών παραγωγός Andrew Weatherall δημιούργησε το «Loaded».

Το ίδιο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και στο ομώνυμο άλμπουμ του συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε το 1989.

Το 2014 το NME κατέταξε το «Loaded» στη θέση #59 στη λίστα του με τα 500 μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Το EP ολοκληρώνεται με μία live ηχογράφηση του «Ramblin’ Rose» σε μία εκδοχή που είναι πιο κοντά σε αυτή του MC5 παρά στην αυθεντική rock ‘n’ roll έκδοση του Jerry Lee Lewis.

Το tracklist του «Loaded»

A: Loaded (Andrew Weatherall Mix)

AA1: I’m Losing More Than I’ll Ever Have

AA2: Ramblin Rose (Live in NYC)