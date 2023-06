Οι Primal Scream ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Reverberations (Travelling In Time)»

Το «Reverberations (Travelling In Time)» αποτυπώνει τέλεια μία καθοριστική εποχή των Primal Scream.

Το «Reverberations (Travelling In Time)» είναι το πρώτο άλμπουμ των Primal Scream που δεν κυκλοφόρησε ποτέ: 16 τέλεια σχηματισμένα pop τραγούδια με διάρκεια μικρότερη των 35 λεπτών. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου.

Το «Reverberations (Travelling In Time)», που περιλαμβάνει έντεκα ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από τις εμφανίσεις τους στο BBC καθώς και τα πέντε τραγούδια από τα δύο πρώτα singles των Primal Scream από την Creation Records, αποτυπώνει τέλεια αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν μία καθοριστική εποχή για ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επηρέασαν ένα ολόκληρο κύμα ανερχόμενων συγκροτημάτων, κυρίως τους Stone Roses.

Είναι ένα άλμπουμ που παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο της νεανικής αθωότητας και του αχαλίνωτου πάθους που χαρακτήριζε τις πρώιμες δίλεπτες indie-pop περιπέτειές τους.

Ο Bobby Gillespie λέει: «Αυτή η μουσική αποδεικνύει ότι τότε είχαμε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό το άλμπουμ – χαίρομαι που επιτέλους κυκλοφορούν αυτές οι ηχογραφήσεις».

Το «Reverberations (Travelling In Time)» θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση μαύρου ή διάφανου βινυλίου, καθώς και σε ειδική gatefold έκδοση CD. Οι φυσικές εκδόσεις του άλμπουμ περιλαμβάνουν πλήθος αδημοσίευτων φωτογραφιών της εποχής καθώς και δοκίμια από τα μέλη του συγκροτήματος Bobby Gillespie και Jim Beattie και από τον ιστορικό μουσικής Bob Stanley.

Την εικονογράφηση του εξωφύλλου επιμελήθηκε η διάσημη Βρετανίδα εικονογράφος και σχεδιάστρια Julie Verhoeven, ενώ κάθε LP βινυλίου θα κυκλοφορήσει σε ένα πλούσιο gatefold sleeve με τυπωμένο εσωτερικό κάλυμμα και ένα 8σέλιδο βιβλιαράκι μεγάλου μεγέθους.

Μια ανασκόπηση των πρώτων ετών των Primal Scream παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια του «Reverberation».

Οι Primal Scream δημιουργήθηκαν στη Γλασκώβη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον Bobby Gillespie και τον Jim Beattie, δύο παιδιά με εμμονή με τη μουσική από το Mount Florida στις νοτιοανατολικές άκρες της πόλης.

Αρχικά εμπνευσμένοι από το punk rock και ενώ ακόμα δεν είχαν μάθει πώς να παίζουν σωστά τις κιθάρες τους, οι πρώιμες ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις των Primal Scream ήταν πρωτόγονες δουλειές όπου συχνά ο Bobby Gillespie φώναζε στο μικρόφωνο πάνω από θορυβώδεις μπασογραμμές, ενώ χτυπούσαν τα οικιακά αντικείμενα που έπεφταν στα χέρια τους.

Μέχρι το 1983 η μπάντα είχε αναπτύξει ένα δικό της ήχο και στυλ γραφής, με τον Jim Beattie να παίζει ένα amplified ακουστικό 12χορδο σε τραγούδια εμπνευσμένα από τις εκλεκτικές μουσικές προτιμήσεις του διδύμου, που κυμαίνονταν από τους PiL μέχρι τους Love, Big Star και The Byrds και τους Ramones – όμορφες μελωδίες που αποδίδονταν με το δικό τους ύφος.

Το ντουέτο έγινε ολοκληρωμένο συγκρότημα κατά τη διάρκεια του 1984 με την προσθήκη του Robert Young στο μπάσο και του Tom McGurk στα ντραμς, ενώ μέχρι τότε ο Bobby Gillespie είχε προσκληθεί να παίξει ντραμς – όπως ο Mo Tucker – για τους φίλους του από το East Kilbride, τους Jesus and Mary Chain.

Το πρώτο single «Upside Down» των Jesus and Mary Chain, που κυκλοφόρησε από τη νεοσύστατη Creation Records του Alan McGee το Νοέμβριο του 1984, προκάλεσε αίσθηση εν μία νυκτί κατά την κυκλοφορία του και τοποθέτησε τον Bobby Gillespie στο επίκεντρο μίας νέας και συναρπαστικής αλλαγής στη βρετανική ανεξάρτητη σκηνή.

Το πρώτο single των Primal Scream, με τιτλο «It Happens» (με το «All Fall Down» στην Β’ Πλευρά), ηχογραφήθηκε βιαστικά στα Alaska Studios του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1985, αλλά μετά την κυκλοφορία του από την Creation Records τον Μάιο, τράβηξε την προσοχή του John Peel από το BBC Radio 1, ο οποίος προσκάλεσε το συγκρότημα για την πρώτη εμφάνισή του στην εκπομπή του.

Τέσσερα νέα τραγούδια – που περιλαμβάνονται στο «Reverberations (Travelling In Time)» για πρώτη φορά μετά την αρχική μετάδοσή τους – έδειξαν ότι οι Primal Scream ήταν ικανοί τραγουδοποιοί με μελαγχολική διάθεση και αυτοπεποίθηση.

Οι πρώτες συναυλίες των Primal Scream ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστές. Η μπάντα, η οποία πλέον είχε ενισχυθεί από τον Martin St. John στο ντέφι, ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές και πρωτότυπες προτάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή. Όπως περιγράφει ο Bob Stanley στις σημειώσεις αυτού του άλμπουμ: «Έμοιαζαν με συμμορία. Πιο συγκεκριμένα, έμοιαζαν με μια παραλλαγή των Love από τη Γλασκώβη, ένα μάτσο σκληρά καρύδια που έπαιζαν μαλακούς ήχους διανθισμένους με κάτι δυνητικά εκρηκτικό».

Τον Μάιο του 1986, το NME προσέφερε στους αναγνώστες του τη θρυλική πλέον κασέτα «C86» με ηχογραφήσεις που το περιοδικό θεωρούσε ότι αποτύπωναν το zeitgeist της βρετανικής indie σκηνής εκείνη την εποχή. Το πρώτο τραγούδι – και μακράν το καλύτερο πράγμα στην κασέτα – ήταν το «Velocity Girl» των Primal Scream, μία νέα ηχογράφηση που εμφανίστηκε ως B-side στο δεύτερο single του συγκροτήματος, «Crystal Crescent».

Το «Velocity Girl» κέντρισε το ενδιαφέρον για το συγκρότημα ακόμα περισσότερο και είχε ως αποτέλεσμα μία δεύτερη εμφάνιση στην εκπομπή του John Peel και την ηχογράφηση τεσσάρων τραγουδιών για την εκπομπή της Janice Long.

Ενώ οι θαυμαστές περίμεναν με ανυπομονησία ένα LP με υλικό των Primal Scream, ο Alan McGee δεχόταν κρούσεις από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες που είχαν δει την επίδραση των Jesus and Mary Chain και ήθελαν να διαλέξουν τους καλύτερους υποψήφιους από το ρόστερ της Creation Records για να γίνουν διάσημοι.

Τα δύο άτυχα συγκροτήματα που επιλέχθηκαν για το άδοξο πείραμα του Alan McGree και της Warner Brothers – την Elevation – ήταν οι Primal Scream και οι Weather Prophets. Οι καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβολαίων και στην ηχογράφηση του άλμπουμ «Sonic Flower Groove» με το οποίο το συγκρότημα θα έκανε το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο του ’87, έμελλε να αγνοήσουν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των Primal Scream.

Το «Reverberations (Travelling In Time)», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική εταιρεία Young Tiki των Primal Scream, είναι το πρώτο άλμπουμ από μία σειρά κυκλοφοριών περιορισμένης έκδοσης που θα φέρουν στην επιφάνεια σπάνιο και ακυκλοφόρητο αρχειακό υλικό του συγκροτήματος.

Η νέα έκδοση του άλμπουμ «Sonic Flower Groove» των Primal Scream – που θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις και remixed masters – αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024.

Αυτό το καλοκαίρι οι Primal Scream θα εμφανιστούν σε διάφορα φεστιβάλ και θα επιστρέψουν στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια για μία μοναδική συναυλία στο Release Athens 2023 την Παρασκευή 21 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, στο πλευρό των The Prodigy.

Το tracklist του «Reverberations (Travelling In Time)»

1. Imperial

2. Velocity Girl

3. Feverclaw

4. Silent Spring

5. I Love You

6. Tomorrow Ends Today

7. Bewitched And Bewildered

8. Crystal Crescent

9. Subterranean

10. Leaves

11. Aftermath

12. All Fall Down

13. It Happens

14. Crystal Crescent

15. Velocity Girl

16. Spirea X

Tracks 1-11: Ηχογραφήσεις από το BBC

Tracks 12-16: Οι πρώτες κυκλοφορίες από την Creation Records