Οι Primal Scream γιορτάζουν τα 30 χρόνια του «Screamadelica» με τρεις ξεχωριστές εκδόσεις

Οι Primal Scream τιμούν την επέτειο των 30 ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Screamadelica» με τρεις ξεχωριστές εκδόσεις.

Το «Screamadelica» των Primal Scream, το οποίο κυκλοφόρησε το αρχικά το 1991, είναι ένας από αυτούς τους σπάνιους δίσκους που σημάδεψε εκείνη την εποχή και πλέον θεωρείται all time classic.

Είναι ένα μείγμα club κουλτούρας και rock μουσικής και έκανε τους Primal Scream ένα από τα πιο αγαπητά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Το «Screamadelica» στάθηκε για αφορμή για να φτάσει το συγκρότημα για πρώτη φορά στο Top 10 των charts, ενώ αργότερα έγινε το πρώτο άλμπουμ τους που κέρδισε το «Mercury Prize».

Τα singles του άλμπουμ, όπως τα «Movin’ On Up», «Loaded» και «Come Together», παραμένουν dancefloor anthems και αγαπημένες ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Οι Primal Scream τιμούν την 30ή επέτειο του «Screamadelica» με τρεις ξεχωριστές κυκλοφορίες:

– Το «Screamadelica – 12” Singles Box» (κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου) διαθέτει εννέα αντίγραφα των singles από την αρχική περίοδο του άλμπουμ, όλα σε βινύλιο 180 γραμμαρίων.

Το box set διαθέτει επίσης έναν δέκατο δίσκο, το οποίο αποτελείται από ένα ακυκλοφόρητο remix του «Shine Like Stars» (μαζί με την instrumental εκδοχή) από τον αγαπημένο παραγωγό των Primal Scream, Andrew Weatherall.

Το box set ολοκληρώνεται με τρία art prints από το δημιουργό του εξωφύλλου του άλμπουμ, Paul Cannell και έναν κωδικό για ψηφιακό download.

– To «Screamadelica» σε διπλό picture disc δίσκο βινυλίου (κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου), το οποίο διαθέτει το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ.

Αυτό είναι το πρώτο επίσημο picture disc του «Screamadelica».

– Την ακυκλοφόρητη συλλογή «Demodelica» (διαθέσιμη στις 15 Οκτωβρίου), η οποία παρέχει μια νέα ματιά στη δημιουργία του άλμπουμ, με διάφορα πρώιμα demos και mixes στην αρχική μορφή τους. Θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή, σε διπλό βινύλιο, σε CD και σε κασέτα.

Την έκδοση συμπληρώνουν νέες σημειώσεις από τον Jon Savage. Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος είναι γνωστός για την τεκμηρίωση της βρετανικής μουσικής κουλτούρας με βιβλία όπως τα «England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock» και «The Hacienda Must Be Build».

Ο Bobby Gillespie μίλησε για το «Screamadelica» κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «Vice».

«Είναι υπέροχο να έχεις δημιουργήσει ένα άλμπουμ που όταν μπαίνεις σε δισκοπωλείο να το βλέπεις στο ράφι μαζί με άλμπουμ όπως τα “Ziggy Stardust”, “Transformer” και “Never Mind The Bollocks”. Όπως επίσης δίπλα στο “Astral Weeks” του Van Morrison, βλέπεις το πρώτο άλμπουμ, το “Velvets”, αλλά και το “Screamadelica”. Και πιθανότατα βλέπεις και το “Led Zeppelin IV”», είπε.

«Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά τα πιο τρελά μου όνειρα από τότε ξεκινήσαμε ως μπάντα. Είναι ένας αυθεντικός δίσκος. Δημιουργήθηκε από την καρδιά μας, είναι ειλικρινής και είμαστε πολύ υπερήφανοι που τα καταφέραμε. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της μουσικής – αυτό ακριβώς ήταν. Ήμασταν εκεί στα clubs, παίρναμε έκσταση και ζούσαμε τη rock ‘n’ roll ζωή», σχολίασε.

Οι Primal Scream θα επιστρέψουν στα φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι. Ήταν επικεφαλής στο «Standon Calling» (25 Ιουλίου) πριν εμφανιστούν στο «TRNSMT» (11 Σεπτεμβρίου) και στη σκηνή του «Big Top» στο «Isle of Wight Festival» (16 – 19 Σεπτεμβρίου) πάλι ως επικεφαλής.

Ταυτόχρονα κάνουν τα σχέδιά τους για το 2022 και έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα βρεθούν σε φεστιβάλ όπως τα «Bingley Weekender» και ” Low Festival» και ότι θα εμφανιστούν για δύο βράδια στα «Kelvingrove Bandstand» και «Amphitheatre» στη Γλασκόβη.

Ο Bobby Gillespie συνεργάστηκε πρόσφατα με την Jehnny Beth των Savages για να κυκλοφορήσουν μαζί το άλμπουμ «Utopian Ashes».

Το Οκτώβριο ο Bobby Gillespie θα κυκλοφορήσει επίσης την αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Tenement Kid», ένα βιβλίο γεμάτο από τη χαρά και τη τρέλα ενός rock ‘n’ roll θρύλου που θα αναδιαμόρφωνε ριζικά τους μελλοντικούς ήχους της βρετανικής pop. Η αυτοβιογραφία του Bobby Gillespie διαγράφουν ένα σωστό μονοπάτι σε μια δεκαετία που χάθηκε από το κίνημα του «Θατσερισμού» και σώθηκε από την acid house.