Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ευχαρίστησαν τον Elton John για τη φιλία τους

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έστειλαν ένα ξεχωριστό μήνυμά στον Elton John.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ συμμετείχαν σε ένα βίντεο με βιντεοσκοπημένα μηνύματα προς τον Elton John που προβλήθηκε πριν από τη συναυλία του στο Dodgers Stadium την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, η οποία αποτέλεσε και την τελευταία συναυλία του στη Βόρεια Αμερική στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του «Farewell Yellow Brick Road»

Στο προσωπικό μήνυμα, ο πρίγκιπας Harry ευχαρίστησε τον τραγουδιστή που υπήρξε φίλος, όχι μόνο της αείμνηστης μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά και του ίδιου και των μικρών παιδιών του 3 ετών Archie και της 1 έτους Lilibet Diana.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle αποκάλυψαν επίσης ότι παρακολούθησαν μία από τις συναυλίες της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του Elton που περιόδευε σε όλο τον κόσμο.

«Γεια σου Elton, απλά θέλαμε να πούμε συγχαρητήρια», είπε η Meghan Markle στην αρχή του βιντεοσκοπημένου μηνύματος του ζευγαριού.

Στη συνέχεια, ο Harry μετέφερε τα δικά του «συγχαρητήρια», προτού η Meghan προσθέσει: «Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα. Είμαστε τόσο ευγνώμονες που μπορέσαμε να σε παρακολουθήσουμε και στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία σου».

«Και σε ευχαριστούμε που διασκεδάζεις τους πάντες για τόσες δεκαετίες. Σε ευχαριστώ που ήσουν ο φίλος που ήσουν της μαμάς μου, σε ευχαριστώ που είσαι φίλος μας. Σε ευχαριστώ που είσαι φίλος των παιδιών μας και σε ευχαριστώ που διασκεδάζεις τον κόσμο σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Harry.

«Παρόλο που αυτή είναι επίσημα η απόσυρσή σου, αυτή δεν θα είναι η τελευταία συναυλία σου, το ξέρουμε αυτό. Αλλά σε αγαπάμε και σε συγχαίρουμε για την απίστευτη καριέρα σου», κατέληξε.

Στο τέλος του βίντεο, η Meghan Markle ακούμπησε με αγάπη το κεφάλι της στον ώμο του Harry.

Ο Elton John τραγούδησε στον γάμο του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στο κάστρο του Windsor το 2018 και φιλοξένησε το ζευγάρι στο σπίτι του στη Νότια Γαλλία το 2019, ενώ ήταν επίσης πρωταγωνιστής στους εορτασμούς για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Ιούνιο.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle δεν ήταν οι μόνοι που έστειλαν τις ευχές τους στον Elton John στην τελευταία στάση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden και η Πρώτη Κυρία Δρ. Jill Biden και ο τραγουδιστής Tony Bennett ήταν μεταξύ των επιφανών προσωπικοτήτων που απέτισαν φόρο τιμής στον εμβληματικό τραγουδιστή.

Ο Joe Biden ευχαρίστησε των Elton John εκ μέρους του αμερικανικού λαού για την εκστρατεία του για την καταπολέμηση του AIDS και του HIV και τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματός του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον αποκάλεσε έναν από τους «μεγαλύτερους όλων των εποχών», προσθέτοντας: «Όχι μόνο λόγω των εμβληματικών τραγουδιών σου, αλλά λόγω του απόλυτου θάρρους σου. Μετέτρεψες τον πόνο σε σκοπό και η δράση σου έχει κυριολεκτικά σώσει εκατομμύρια ζωές».

Η Jill Biden ανέφερε: «Elton, καθώς κλείνεις αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας σου, ελπίζω να ξέρεις ότι η κληρονομιά σου δεν έχει τέλος. Από τα διαχρονικά τραγούδια που έδωσαν φωνή στις χαρές και τις λύπες μας μέχρι το πώς ενέπνευσες αμέτρητους ανθρώπους να ορθώσουν το ανάστημά τους και να μιλήσουν. Θα είσαι πάντα εδώ στη λίστα αναπαραγωγής μας και στις καρδιές μας».

Prince Harry & Duchess Meghan’s message to Elton John ahead of his farewell from Dodger Stadium concert

pic.twitter.com/XUN6cHkLey

— Gert's Royals (@Gertsroyals) November 21, 2022