J-Hope: Πότε κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ «J-Hope In The Box» του αστέρα των BTS

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη δημιουργία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του J-Hope, καθώς και την ιστορική εμφάνισή του στο φεστιβάλ Lollapalooza.

Επιβεβαιώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου ντοκιμαντέρ για τον J-Hope των BTS.

Το «J-Hope In The Box», μία ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας του πρώτου σόλο άλμπουμ «Jack In The Box» του J-Hope, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου.

Το ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή της Hybe, θα παρουσιάσει τη διαδικασία που ακολουθεί ο J-Hope για να δημιουργήσει, ενώ παράλληλα θα μεταφέρει τους θεατές στην εμφάνισή του στο Lollapalooza στο Σικάγο το 2022, όπου έγινε ο πρώτος Κορεάτης καλλιτέχνης που τέθηκε επικεφαλής του αμερικανικού φεστιβάλ, καθώς και στο πάρτι ακρόασης του άλμπουμ «Jack In The Box».

Αν και μεμονωμένα μέλη των BTS έχουν παρουσιάσει τα δικά τους mixtapes ή singles στο παρελθόν, το «Jack In The Box» ήταν το πρώτο επίσημο ολοκληρωμένο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ένα μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop.

Ο J-Hope, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Jeong Hoseok, είναι μέλος των BTS μαζί τους RM, Jin, Suga, Jimin, V και Jung Kook από το 2013.

Ενώ το συγκρότημα έχει προχωρήσει σε ένα διάλειμμα για να εκπληρώσουν τα μέλη του υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στη Νότια Κορέα, τα επτά αγόρια εκμεταλλεύονται αυτό το διάστημα για να επικεντρωθούν στις προσωπικές κυκλοφορίες τους.

Ο J-Hope μίλησε για τα συναισθήματά του για την κυκλοφορία του πρώτου σόλο άλμπουμ του σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το περασμένο καλοκαίρι.

«Νιώθω κατά το ήμισυ νευρικότητα, κατά το ήμισυ ενθουσιασμό. Από τη στιγμή που είμαι ο πρώτος που ξεκινάει σόλο, νιώθω μια αίσθηση ευθύνης και σίγουρα υπάρχει και κάποια πίεση», δήλωσε.

«Το “Jack In The Box” είναι γεμάτο μόνο με πράγματα που εγώ προσωπικά ήθελα να κάνω, σχεδόν σε σημείο που ανησυχώ για τον εαυτό μου: “Μήπως επικεντρώθηκα υπερβολικά μόνο σε αυτά που ήθελα να κάνω;”», συνέχισε.

«Νομίζω ότι από εκεί προέρχεται η μισή νευρικότητα. Αυτό το άλμπουμ έχει πραγματικά νόημα για εμένα, και κυρίως, νιώθω υπερήφανος και ενθουσιασμένος που κυκλοφορεί», εξήγησε.

Το ντοκιμαντέρ «J-Hope In The Box» θα είναι διαθέσιμο για streaming παγκοσμίως στις 17 Φεβρουαρίου τόσο στο Weverse όσο και στο Disney+.