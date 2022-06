Το νέο άλμπουμ του Post Malone είναι γεγονός.

Ο Post Malone κυκλοφορεί το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του και ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ του 2022, το «Twelve Carat Toothache».

Το άλμπουμ περιέχει συνολικά 14 τραγούδια και πλήθος συνεργασιών.

Εκτός από το «Cooped Up» με τον Roddy Ricch και το «One Right Now» με τον The Weeknd, τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με μία all-star ομάδα καλεσμένων, όπως οι Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna και The Kid LAROI.

Σε επίπεδο παραγωγής, ο Post Malone ένωσε τις δυνάμεις του στο νέο άλμπουμ του «Twelve Carat Toothache» με μακροχρόνιους συνεργάτες όπως οι παραγωγοί και δημιουργοί Louis Bell, Billy Walsh και Andrew Watt, καθώς και με τον Omer Fedi και άλλους.

Το «Twelve Carat Toothache» έχει διάρκεια περίπου 45 λεπτά, ελάχιστα σύντομο σε μια εποχή όπου τα υπερβολικά φορτωμένα hip-hop άλμπουμ κυριαρχούν στα charts.

Όταν δεν πετούσε σε όλο τον κόσμο, δεν έδινε sold out συναυλίες και δεν ήταν επικεφαλής σε μουσικά φεστιβάλ, ο Post Malone πέρασε τα τελευταία χρόνια ετοιμάζοντας τις νέες επιτυχίες τους στο στενό, αμυδρά φωτισμένο στούντιό του στη μέση του Χόλιγουντ.

Όταν ξέσπασε η πανδημία, εμφανίστηκε η κλειστοφοβία και μια σοβαρή περίπτωση δημιουργικού αδιεξόδου. Θέλοντας να αλλάξει ρυθμούς, ο Post Malone και η ομάδα του μετακόμισαν σε ένα σπίτι στο Μαλιμπού ακριβώς δίπλα στο νερό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χαλαρών και ελεύθερων ηχογραφήσεων, γεννήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ του «Twelve Carat Toothache».

«Θέλω να φτιάξω ένα άλμπουμ που θα τονώσει και θα δείξει ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι τους σε στιγμές μοναξιάς και ανησυχίας και ότι στο τέλος της ημέρας όλοι πρέπει απλά να δείξουμε αγάπη σε όλους στον πλανήτη και να βρούμε μία λύση», είχε αναφέρει ο Post Malone πριν από σχεδόν ένα χρόνο σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal» σχετικά με την κατεύθυνση του άλμπουμ.

Σε πιο πρόσφατη συνέντευξή του, τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε στο Apple Music ότι το νέο άλμπουμ του «έχει σχέση με τη διπολική πτυχή και τη δυαδικότητα των πάντων».

«Και έτσι, υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτό το δίσκο που είναι πολύ έντονα και γλαφυρά. Και νομίζω ότι είναι το πιο ειλικρινές άλμπουμ που έχω κάνει και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα το ακούσει. Αλλά κάθε τραγούδι εκεί μέσα αφηγείται μία ιστορία, οπότε λέει περίπου το εξής: “Αυτή είναι η ζωή που ζούμε, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο”», περιέγραψε.

Το «Twelve Carat Toothache», το οποίο κυκλοφορεί από τις Mercury / Republic Records / Universal Music, είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Post Malone μετά από τρία χρόνια και το τρεις φορές πλατινένιο «Hollywood’s Bleeding».

Το «Hollywood’s Bleeding» κυριάρχησε στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy του Άλμπουμ της Χρονιάς.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: