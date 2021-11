Post Malone και The Weeknd κυκλοφορούν τη συνεργασία τους στο «One Right Now»

Ο Post Malone και ο The Weeknd πρωταγωνιστούν σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές συμπράξεις της χρονιάς.

Ο Post Malone και ο The Weeknd αποκαλύπτουν τη συνεργασία τους στο νέο single «One Right Now».

Οι δύο τιτάνες της μουσικής ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες συνεργασίες της χρονιάς.

Το μουσικό βίντεο για το «One Right Now» έχει επιμεληθεί ο Tanu Muino και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Το «One Right Now» κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music και ανοίγει το δρόμο για την άφιξη του τέταρτου άλμπουμ του Post Malone, για το οποίο αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

Θα είναι το πρώτο του άλμπουμ μετά το τριπλά πλατινένιο «Hollywood’s Bleeding» του 2019, το οποίο κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard 200 και ήταν υποψήφιο για τον τίτλο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy του 2021.

Ο Post Malone και ο The Weeknd τραγουδούν στο «One Right Now» για μία άπιστη σχέση και την ανακούφιση από τον πόνο: «Λες ότι με αγαπάς αλλά δεν με νοιάζει που έσπασα το χέρι μου στον ίδιο τοίχο που μου είπες ότι έκανες έρωτα μαζί του / Νομίζεις ότι είναι τόσο εύκολο, παίζεις με τα συναισθήματά μου».

Σε επίπεδο μουσικής, το «One Right Now» είναι μία στροφή από την ατμοσφαιρική hip-hop του Post Malone, καθώς αντλεί σαφείς επιρροές από την electropop της δεκαετίας του ’80, παρόμοιες με αυτές της σαρωτικής επιτυχίας «Blinding Lights» του The Weeknd.

Την παραγωγή του single υπογράφουν οι Louis Bell, Brian Lee και Andrew Bolooki.

Το «One Right Now» είναι το επόμενο τραγούδι του Post Malone, μετά το «Motley Crew», το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιούλιο. Νωρίτερα φέτος, ο Post Malone κυκλοφόρησε μια διασκευή του τραγουδιού «Only Wanna Be With You» των Hootie and the Blowfish για την 25η επέτειο των Pokémon.