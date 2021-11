Post Malone και The Weeknd ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι

Το μουσικό βίντεο για τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών θα κυκλοφορήσει λίγες ημέρες μετά το τραγούδι.

Ο Post Malone και ο The Weeknd ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα.

Ο hitmaker του «Circles» και ο σταρ του «Blinding Lights» δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ηχητικό απόσπασμα του τραγουδιού, το οποίο φέρει τον τίτλο «One Right Now».

Ο μάνατζερ του Post Malone, Dre London, επιβεβαίωσε τον τίτλο του τραγουδιού και αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει ένα «τρελό» μουσικό βίντεο για τη συνεργασία των δύο αστέρων της μουσικής.

Ο Dre London έγραψε στο Instagram: «Αυτό που δεν μπορούσα να περιμένω να πω στον κόσμο. Αυτή την Παρασκευή! Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους θα ακούσετε αυτό για το οποίο μιλούσα! Ο Post Malone και ο The Weeknd στο “One Right Now”. Ο Dre σε πλήρη εφαρμογή! Το βίντεο έρχεται την επόμενη εβδομάδα!».

Το «One Right Now» θα αποτελέσει το δεύτερο τραγούδι του Post Malone για τη φετινή χρονιά, μετά το «Motley Crew», το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιουλίου για να ανοίξει τον κύκλο του τέταρτου άλμπουμ του 26χρονου καλλιτέχνη.

Νωρίτερα φέτος, ο Post Malone κυκλοφόρησε μια διασκευή του τραγουδιού «Only Wanna Be With You» των Hootie and the Blowfish για την 25η επέτειο των Pokémon.

Επίσης συμμετείχε στο «It’s A Raid» του Ozzy Osbourne, καθώς και στο «Spicy» του Ty Dolla $ign, στο remix του «Tap In» της Saweetie και στο «Wolves» του Big Sean.

Από την άλλη πλευρά, ο The Weeknd συμμετείχε πρόσφατα στο νέο τραγούδι των Swedish House Mafia με τίτλο «Moth To A Flame» και στο «Hurricane» του Kanye West από το άλμπουμ «Donda», ενώ στις αρχές Αυγούστου κυκλοφόρησε το single «Take My Breath», το πρώτο προσωπικό τραγούδι του μετά το αριστουργηματικό άλμπουμ «After Hours» του 2020.