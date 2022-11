Ο Post Malone θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Έγκυος η σύντροφός του

«Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου», δηλώνει ο Post Malone.

Ο Post Malone θα γίνει πατέρας. Ο 26χρονος ράπερ και η «μακροχρόνια σύντροφός του» περιμένουν το πρώτο του παιδί.

Σε μια δήλωση που κοινοποίησε στο TMZ την Τρίτη (3 Μαΐου), ο Post Malone εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

«Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουν λυπημένος», είπε.

«Ώρα να φροντίσω το σώμα μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου και να σκορπίσουμε όσο περισσότερη αγάπη μπορούμε κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Αν και δεν είναι πολλά γνωστά για τη σύντροφο του Post Malone, σύμφωνα με το δημοσίευμα του TMZ, «δεν είναι κάποια που έχει βρεθεί στο προσκήνιο». Το ζευγάρι «χτίζει ευτυχισμένο ιδιωτικά τη σχέση τους – η οποία σύντομα θα μετατραπεί σε οικογένεια».

Ο Post Malone εθεάθη τελευταία φορά δημόσια στο Revolve Music Festival που έλαβε χώρα σε ιδιωτικό κτήμα στο La Quinta της Καλιφόρνια παράλληλα με το «Coachella», όπου τραγούδησε μαζί με τους Migos και άλλους καλλιτέχνες.

Είναι αναμφίβολα μια συναρπαστική χρονιά για τον Post Malone, ο οποίος αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες ότι η νέα δισκογραφική δουλειά του, με τίτλο «Twelve Carat Toothache», θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουνίου.

Προπομπός του άλμπουμ είναι το single «One Right Now» σε συνεργασία με τον The Weeknd, το οποίο αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.