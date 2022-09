Post Malone: Το σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή – Σφάδαζε από τον πόνο

Ο Post Malone τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο St. Louis του Μιζούρι το βράδυ του Σαββάτου 17 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα St. Louis Post-Dispatch, ο Post Malone τραγουδούσε το «Circles» όταν σκόνταψε σε μία ανοιχτή καταπακτή που είχε χρησιμοποιηθεί για να κατέβει ο εξοπλισμός κάτω από τη σκηνή.

Αφού έπεσε με δύναμη στο πάτωμα της σκηνής, έσφιξε τα πλευρά του σφαδάζοντας από τον αφόρητο πόνο, πριν καλέσει ιατρική βοήθεια. Ο 27χρονος ράπερ μπόρεσε τελικά να σηκωθεί και να φύγει από τη σκηνή υποβασταζόμενος, αλλά είπε στο κοινό ότι θα επιστρέψει.

Μετά από 15 λεπτά καθυστέρηση, ο Post Malone πράγματι συνέχισε τη συναυλία, αφού ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή του, ενώ κρατούσε συνεχώς τα πλευρά του.

Παρ’ όλα αυτά κατάφερε να τραγουδήσει επιτυχίες όπως τα «Rockstar», «Sunflower» και «White Version». Ο Post Malone κατάφερε να τραγουδήσει συνολικά 17 τραγούδια, μόλις πέντε λιγότερα από τα 22 κομμάτια που παρουσιάζει κατά μέσο όρο στην περιοδεία του.

Ο Post Malone ξεκίνησε την περιοδεία του «Twelve Carat Gold Tour» στις 10 Σεπτεμβρίου από την Ομάχα της Νεμπράσκα. Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Post Malone ενημέρωσε το κοινό σχετικά με τον τραυματισμό του και την κατάσταση της υγείας του με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Σας ευχαριστώ για την υπομονή, σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε τον ηλίθιο», είπε.

«Κάθε φορά που κάνουμε το ακουστικό μέρος της συναυλίας, οι κιθάρες πάνω στις βάσεις τους κατεβαίνουν και υπάρχει αυτή η μεγάλη τρύπα εκεί, οπότε πηγαίνω από εκεί και στρίβω στη γωνία και χτυπάω… Χτύπησα αρκετά καλά», περιέγραψε.

«Μόλις επιστρέψαμε από το νοσοκομείο, όλα είναι καλά – μου έδωσαν μερικά παυσίπονα και τα πάντα, ώστε να συνεχίσουμε να σκίζουμε στην περιοδεία», πρόσθεσε.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους στο St. Louis και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε στη συναυλία και την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ θα κάνουμε μία δίωρη συναυλία για εσάς για να αναπληρώσουμε τα τραγούδια που χάσαμε», ανέφερε ο Post Malone.

