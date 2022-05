Ο Post Malone συνεργάζεται με τον Roddy Ricch στο νέο single «Cooped Up»

Το πρώτο single του Post Malone για τη φετινή χρονιά.

Ο Post Malone ενώνει τις δυνάμεις του με τον Roddy Ricch στο νέο single «Cooped Up» και μοιράζεται με το κοινό ακόμα έναν προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ του «Twelve Carat Toothache», που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Το «Cooped Up» αποτελεί μόλις τη δεύτερη μουσική συνάντηση των δύο αστέρων της hip-hop. Ο Post Malone είχε συνεργασία για πρώτη φορά με τον Roddy Ricch το 2019 σε ένα remix για το single του «Wow.», στο οποίο συμμετείχε επίσης ο Tyga.

Σε αυτό το μελωδικό τραγούδι, σε παραγωγή του ίδιου του Post Malone και του τακτικού συνεργάτη του Louis Bell, οι δύο καλλιτέχνες φέρνουν στη μνήμη τους την περίοδο των περιορισμών λόγω της πανδημίας και απολαμβάνουν τον πλούτο και την επιτυχία τους.

Ο Post Malone μίλησε για τον Roddy Ricch και τη συνεργασία τους σε συνέντευξή του στον Zane Lowe στο Apple Music.

«Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και ένας γεννημένος performer, τραγουδιστής και στιχουργός. Και απλά το κυνηγάει, και είναι τόσο φοβερό. Και είναι ένας τόσο όμορφος, όμορφος άνθρωπος. Και τόσο ταλαντούχος, φίλε. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος», δήλωσε για τον συνάδελφό του.

«Ήμουν έξω από τα νερά μου για πολύ καιρό και προσπαθώ να ξαναμπώ εκεί μέσα, φίλε. Ξέραμε τι θέλαμε να πούμε και ξέραμε τι θέλαμε να εκφράσουμε, όχι μόνο στο τραγούδι αλλά και στη συγκεκριμένη στιγμή του άλμπουμ. Και ναι, ήρθε πολύ φυσικά», πρόσθεσε για το τραγούδι.

Όσον αφορά το «Twelve Carat Toothache», σχολίασε: «Νομίζω ότι είναι το πιο ειλικρινές άλμπουμ που έχω κάνει και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα το ακούσει. Αλλά κάθε τραγούδι εκεί μέσα αφηγείται μια ιστορία, οπότε είναι περίπου το εξής: „Αυτή είναι η ζωή που ζούμε, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο“».

Το «Cooped Up» είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ του Post Malone με τίτλο «Twelve Carat Toothache», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις Mercury Records / Republic Records / Universal Music στις 3 Ιουνίου.

Τον Νοέμβριο του 2021, ο Post Malone ένωσε τις δυνάμεις του με τον The Weeknd στο «One Right Now», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 282 εκατομμύρια streams στο Spotify.