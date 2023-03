Ο Post Malone και ο Roddy Ricch κάνουν πάρτι στην άκρη της αβύσσου.

Ο Post Malone κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το νέο single του «Cooped Up» με τη συμμετοχή του Roddy Ricch.

Σε σκηνοθεσία του Andre Bato, το music video ξεκινά με τον Post Malone να τραγουδάει το «Cooped Up» καθώς περπατάει σε ένα διαμέρισμα που διαθέτει μια εξαιρετικά κομψή ατμόσφαιρα, αλλά μοιάζει σαν να βρίσκεται στη μέση μιας τεράστιας αβύσσου.

Από την οθόνη περνούν αστραπιαία οι εικόνες από ορισμένες μυστηριώδεις φιγούρες, ωστόσο ο Roddy Ricch είναι ο επόμενος που εμφανίζεται στον χώρο.

Διαφήμιση

Αντί όμως να ακολουθήσει κάποια απρόσμενη τροπή, το music video ολοκληρώνεται με μία μεγάλη ομάδα νέων – ντυμένοι οι περισσότεροι στα κόκκινα – να μπαίνουν στο διαμέρισμα για ένα τελευταίο ξεφάντωμα.

Το «Cooped Up» προμηνύει την άφιξη της τέταρτης δισκογραφικής δουλειάς του Post Malone και ίσως του πιο πολυαναμενόμενου άλμπουμ του φετινού καλοκαιριού, «Twelve Carat Toothache», στις 3 Ιουνίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @postmalone

Το «Twelve Carat Toothache» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Post Malone μετά από τρία χρόνια και το τρεις φορές πλατινένιο «Hollywood’s Bleeding», που κυριάρχησε στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Post Malone παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το «Cooped Up» και το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Love/Hate Letter To Alcohol» με τη συμμετοχή του Robin Pecknold των Fleet Foxes στο «Saturday Night Live» το περασμένο Σάββατο, 14 Μαΐου, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή.

Το «Cooped Up» είναι η δεύτερη συνεργασία μεταξύ του Post Malone και του Roddy Ricch.

Οι δύο αστέρες της hip-hop είχαν ενώσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους το 2019 σε ένα remix για το single «Wow.» του Posty, στο οποίο συμμετείχε επίσης ο Tyga.

Το «Cooped Up» κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και είναι το πρώτο τραγούδι που μοιράζεται ο Post Malone από τότε που ανακοίνωσε επίσημα ότι το νέο άλμπουμ του,» Twelve Carat Toothache», θα κυκλοφορήσει από τις Mercury / Republic Records / Universal Music στις 3 Ιουνίου.

Ο Post Malone έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα ακόμα single από το επερχόμενο άλμπουμ του, το «One Right Now» σε συνεργασία με τον The Weeknd, το οποίο αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο.