Ο Post Malone μοιράζεται το πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ «Runaway»

Το «Runaway» ακολουθεί τον Post Malone στην περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική το 2019.

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Post Malone με τίτλο «Runaway».

Η ταινία, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming Freevee του Amazon στις 12 Αυγούστου, ακολουθεί τον Post Malone κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική το 2019.

Το «Runaway» θα περιλαμβάνει backstage υλικό, ζωντανές εμφανίσεις και συνεντεύξεις τόσο με τον ίδιο τον ράπερ όσο και με άλλα πρόσωπα.

«Μερικές φορές νιώθω ότι δεν είμαι ένα πραγματικό πρόσωπο. Είμαι ένα χαζοχαρούμενο παιδί, μου αρέσει να διασκεδάζω, αλλά είναι φοβερό που ο κόσμος θέλει ακόμα να ακούσει τι θα ακολουθήσει… την εξέλιξη», λέει ο Post Maone σε μία συνέντευξή του που προβάλλεται στο trailer.

«Κάνω αυτή τη μουσική για όλους τους άλλους, αλλά όλοι μου προσφέρουν πίσω το ίδιο συναίσθημα», συνεχίζει.

Τη σκηνοθεσία του «Runaway» επιμελήθηκε ο Hector Dockrill, ενώ το σενάριο και την παραγωγή του ντοκιμαντέρ υπογράφουν οι Sam Bridger και Casey Engelhardt. Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την εταιρεία Pulse Films που ανήκει στο Vice.

«Ήξερα ήδη ότι ο Post Malone ήταν μία μεγάλη δύναμη πριν ξεκινήσει την περιοδεία του. Αλλά στη συνέχεια, αφού πέρασα χρόνο μαζί του, ενώ ήταν αφιλτράριστος, από κοντά και προσωπικά, συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχει δει ο κόσμος στο παρελθόν», είπε ο Hector Dockrill σε δήλωσή του.

‘Είναι πολυπράγμων, πιστός στην τέχνη του, ένας πραγματικός ροκ σταρ», τόνισε.

«Όταν βρίσκεσαι σε περιοδεία με τον Post είναι σαν να σε χτυπούν όλα τα συναισθήματα ταυτόχρονα, είναι έντονο και άγριο, και το όραμά μας ήταν να παρασύρουμε τους οπαδούς στην εμπειρία όσο χρειάζεται για να πάρουν μία γεύση από αυτό, αφήνοντας τα υπόλοιπα στη φαντασία», πρόσθεσε.

Ο Post Malone κυκλοφόρησε τον Ιούνιο το τέταρτο άλμπουμ του, «Twelve Carat Toothache», το οποίο περιέχει συνεργασίες όπως το «One Right Now» με τον The Weeknd, το «Cooped Up» με τον Roddy Ricch και το «I Like You (A Happier Song)» με την Doja Cat.

Τον Σεπτέμβριο, ο Post Malone θα ξεκινήσει μία νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για την προώθηση του «Twelve Carat Toothache», έχοντα μαζί του τον Roddy Ricch. Την επόμενη χρονιά, θα κατευθυνθεί στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία για μία περιοδεία ως support act των Red Hot Chili Peppers.

Το Freevee είναι μία δωρεάν υπηρεσία streaming βίντεο του Amazon που διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα εδάφη των ΗΠΑ.