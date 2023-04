Post Malone: Ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα διαμαντένια singles στην ιστορία

Ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ από τον Post Malone.

Ο Post Malone σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ και ανακοίνωσε μία νέα συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Προσθέτοντας άλλα τρία διαμαντένια τραγούδια στο ενεργητικό, ο Post Malone καταγράφει ένα νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα singles που έχουν γίνει διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνολικά οκτώ τραγούδια του Post Malone έχουν γίνει διαμαντένια στην αμερικανική αγορά μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 20 Απριλίου η Universal Music Group, τα «Circles», «Better Now» και «I Fall Apart» είναι τα τρία νεότερα τραγούδια του Post Malone που έγιναν διαμαντένια, έχοντας σημειώσει το καθένα πωλήσεις ισοδύναμες των 10 εκατομμυρίων singles.

Ο Post Malone καταρρίπτει το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Bruno Mars για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα διαμαντένια singles (6) στις ΗΠΑ.

Επίσης, η συνεργασία του Post Malone με τον 21 Savage στο «Sunflower» μοιράζεται μαζί με το «Old Town Road» του Lil Nas X το ρεκόρ για το τραγούδι που έχει γίνει τις περισσότερες φορές πλατινένιο. Και τα δύο τραγούδια είναι αυτή στιγμή 17 φορές πλατινένια.

Το πρώτο τραγούδι που έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ ήταν το «Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997» του Elton John και μέχρι σήμερα, το επίτευγμα παραμένει σχετικά σπάνιο.

Τον Φεβρουάριο, το «Without Me» της Halsey έγινε το 100ό διαμαντένιο single στην ιστορία.

Εν τω μεταξύ, για να γιορτάσει το νέο ορόσημο της καριέρας του, ο Post Malone ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «The Diamond Collection», μία συλλογή επιτυχιών που περιέχει όλα τα διαμαντένια τραγούδια του, καθώς και το νέο single του «Chemical» με τη συμμετοχή – έκπληξη του Mick Jagger του Rolling Stones.

Το «Chemical» είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ του Post Malone.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του ήταν το «Twelve Carat Toothache» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022 και κατέλαβε το Νο. 2 του Billboard 200. Τα προηγούμενα άλμπουμ του «Hollywood’s Bleeding» (2019) και «Beerbongs & Bentleys» (2018) κατέκτησαν και τα δύο το Νο. 1 του Billboard 200.

Η συλλογή «The Diamond Collection» του Post Malone θα περιλαμβάνει συνολικά 9 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music στις 21 Απριλίου.

Το tracklist του «The Diamond Collection»

1. White Iverson

2. Congratulations (feat. Quavo)

3. I Fall Apart

4. Rockstar (feat. 21 Savage)

5. Psycho (feat. Ty Dolla $ign)

6. Better Now

7. Sunflower (με τον Swae Lee)

8. Circles

9. Chemical