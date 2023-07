Ο Post Malone φτάνει στα άκρα για έναν έρωτα στο «Overdrive»

«Θα αφαιρέσω τα τατουάζ μου αν αυτό σε βολεύει», τραγουδά ο Post Malone.



Ο Post Malone αποκαλύπτει το νέο single «Overdrive» από τον επερχόμενο πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Austin», που θα κυκλοφορήσει από τη Mercury Records/Republic Records στις 28 Ιουλίου.

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου, ο Post Malone θα κυκλοφορήσει επίσης το Vevo Official Live Performance του «Overdrive». Τα Official Live Performances του Vevo είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της πλατφόρμας με τους καλλιτέχνες και τις ομάδες τους για τη δημιουργία μιας σειράς πολύ ιδιαίτερων αποκλειστικών εμφανίσεων.

Το «Overdrive» είναι το πρώτο βίντεο που θα κυκλοφορήσει στο πλαίσιο της σειράς Official Live Performance Series του Post Malone.

Στο single, στο οποίο κυριαρχεί ο ήχος της ακουστικής κιθάρας, ο Post Malone εξηγεί τα άκρα στα οποία είναι διατεθειμένος να φτάσει για μια σχέση.

«Θα αφαιρέσω τα τατουάζ μου αν αυτό σε βολεύει. Θα κάνω τα πάντα για να είμαι cool για σένα», τραγουδάει στο mid-tempo rock τραγούδια.

Εκτός από το «Overdrive», ο Post Malone έχει κυκλοφορήσει άλλα δύο τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του, το «Chemical» και το «Mourning», τα οποία αποτέλεσαν την αυγή μιας νέας εποχής και ανέβασαν στα ύψη την προσμονή για την κυκλοφορία του «Austin».

Το άλμπουμ «Austin» θα περιλαμβάνει 17 τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Something Real», από το οποίο ο Post Malone έδωσε μια μικρή γεύση στο Instagram τον προηγούμενο μήνα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Post Malone ξεκίνησε την περιοδεία του «If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour» με μια sold out συναυλία στο Noblesville της Ιντιάνα.

Ο Post Malone χάρισε στους θαυμαστές του τις χαρακτηριστικές του συναρπαστικές εμφανίσεις με τρία νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ του, καθώς και αγαπημένα τραγούδια του κοινού σε ένα εντελώς ανανεωμένο σόου.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί με στάσεις σε Μπάφαλο, Τορόντο, Τάμπα και Λος Άντζελες, πριν ολοκληρωθεί στις 19 Αυγούστου.

Ο Post Malone έχει ένα συναρπαστικό σχέδιο για αυτή την περιοδεία. Κάθε βράδυ πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, του σχεδιάζει να παρουσιάζει ζωντανά ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι από το «Austin».

Τον Αύγουστο, θα ακούσουμε τον Post Malone στη μεγάλη οθόνη καθώς θα δανείσει τη φωνή του στον Ray Fillet στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».