Post Malone: Το νέο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει «τον επόμενο μήνα»

Τον Μάιο αναμένεται η νέα δισκογραφική δουλειά του Post Malone.

Ο Post Malone είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του.

Δεν υπάρχει κανένα μυστικό σχετικά με τον τίτλο ή ακόμα και τη διάρκεια της νέας δισκογραφικής δουλειά του Post Malone. Το «twelve carat toothache», όπως έγινε γνωστό νωρίτερα φέτος, θα έχει διάρκεια περίπου 45 λεπτών, αποτελώντας το μικρότερο άλμπουμ του αστέρα της hip-hop μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η ημερομηνία κυκλοφορίας του «twelve carat toothache» είναι ένα από τελευταία μυστικά που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Το μυστήριο διαλευκάνει ένας από τους μάνατζερ του Post Malone, ο Dre London, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το «twelve carat toothache» θα κυκλοφορήσει εντός του Μαΐου, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Dre London αποκάλυψε τη μεγάλη είδηση μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα ενός βίντεο στο οποίο βρίσκεται σε ένα γήπεδο τένις και προπονείται: «Το άλμπουμ του Post Malone έρχεται τον επόμενο μήνα!». Δείτε την ανάρτηση εδώ.

Ο Post Malone έχει δώσει μία πρόγευση από το επερχόμενο άλμπουμ του «twelve carat toothache» με την κυκλοφορία του single «One Right Now» τον περασμένο Νοέμβριο, στο οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με τον The Weeknd.

Τον Ιούλιο του 2021 είχε προηγηθεί το single «Motley Crew», μία επιστροφή του Post Malone στους rap ήχους.

Το «twelve carat toothache» θα είναι ο επόμενος δίσκος του Post Malone μετά το «Hollywood’s Bleeding» του 2019, το οποίο ήταν υποψήφιο για τον τίτλο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy του 2021.

Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο Billboard από την αχανή έπαυλή του στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Post Malone είπε ότι τα νέα τραγούδια του «μιλούν περισσότερο για το πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή: για τα σκαμπανεβάσματα και τις πτώσεις και την αταξία και τη διπολική πτυχή του να είσαι καλλιτέχνης στο mainstream».

Εν τω μεταξύ, αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι είναι ένας από τους καλλιτέχνες που μεταφέρονται στη Mercury Records, στην ιστορική δισκογραφική εταιρεία που ξεκινά ξανά τη λειτουργία της ως επέκταση της Republic Records της Universal Music Group.