Post Malone: Το νέο άλμπουμ του «είναι έτοιμο» αλλά καθυστερεί από τη δισκογραφική εταιρεία του

«Είμαστε έτοιμοι όπως και εσείς», ανέφερε ο μάνατζερ του Post Malone.

Το τέταρτο άλμπουμ του Post Malone καθυστερεί από τη δισκογραφική εταιρεία του, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του.

Ο Post Malone έδωσε μία πρόγευση από το επόμενο άλμπουμ του μετά το «Hollywood’s Bleeding» του 2019 κυκλοφορώντας τον προηγούμενο Νοέμβριο το single «One Right Now» σε συνεργασία με τον The Weekend.

Ο μάνατζερ του 26χρονου καλλιτέχνη, Dre London, αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ του Post Malone «έχει ολοκληρωθεί» και ότι είναι «έτοιμο» να κυκλοφορήσει, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη δισκογραφική εταιρεία του.

«Ο συγχρονισμός και η ενέργειά μας είναι πάντα σε ένα τρελό επίπεδο. Το άλμπουμ έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε έτοιμοι», έγραψε ο Dre London σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αλλά φαίνεται ότι Republic Records και η Universal Music δεν είναι. Οι θαυμαστές του Posty δεν χρειάζεται να με πιέζουν άλλο πια, κάναμε το κομμάτι μας. Τώρα ήρθε η ώρα για την εταιρεία να κάνει τη δουλειά της σωστά πριν κυκλοφορήσουμε το μεγάλο άλμπουμ», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Dre London κάλεσε τους θαυμαστές να ζητήσουν από τη δισκογραφική εταιρεία την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Post Malone και πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι όπως και εσείς. Ήρθε η ώρα».

Ο Post Malone πέρασε το lockdown ετοιμάζοντας το τέταρτο άλμπουμ του και εξήγησε ότι προσπαθούσε να μετατρέψει τις «πιο σκοτεινές στιγμές» σε «κάτι όμορφο» με τα νέα τραγούδια του, για τα οποία υποστηρίζει ότι είναι «τα καλύτερα» που έχει κάνει μέχρι στιγμής.

«Απλά βλέπω πού με οδηγεί το μυαλό μου. Αυτή ήταν η τέλεια στιγμή για να κάνω μουσική και να γράψω τραγούδια για όσα συμβαίνουν τώρα. Δουλεύω πάνω σε ένα άλμπουμ τώρα», είπε.

«Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε σε αυτούς τους καιρούς που θα δώσουν στους ανθρώπους ελπίδα και ελπίζω να ανεβάσουν το ηθικό τους. Επειδή είναι μια σκοτεινή εποχή στην Αμερική. Είναι μια σκοτεινή εποχή για τον κόσμο», συνέχισε.

«Ειλικρινά, είναι ευλογία και κατάρα για έναν τραγουδοποιό να είναι όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Στις πιο σκοτεινές στιγμές προσπαθώ να βγάλω κάτι όμορφο από αυτό», εξήγησε.

Ο Post Malone σημείωσε προσπάθησε πραγματικά να βγει από τη ζώνη άνεσής του.

«Ήθελα να κάνω περισσότερα βήματα έξω από την άνεσή μου και να κάνω τραγούδια που νομίζω ότι -για μένα- είναι από τα καλύτερα που έχω κάνει. Και πιθανώς το λέω αυτό σε κάθε άλμπουμ, αλλά μου φαίνονται τόσο ξεχωριστά», ανέφερε.

«Θέλω να κάνω ένα άλμπουμ που θα εμψυχώσει και θα δείξει ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι τους σε στιγμές μοναξιάς και ανησυχίας και ότι στο τέλος της ημέρας όλοι πρέπει απλά να δείξουμε αγάπη σε όλους στον πλανήτη και να βρούμε μια λύση», τόνισε.

«Έτσι δουλεύουμε πολύ σκληρά και νομίζω ότι κάνουμε απίστευτα πράγματα», είπε ο Post Malone.