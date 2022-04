O Post Malone αποκαλύπτει την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ «Twelve Carat Toothache»

Πότε κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του Post Malone.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο μάνατζερ του Post Malone αναστάτωσε το κοινό αναφέροντας στο Instagram ότι το νέο άλμπουμ του ράπερ με τίτλο «Twelve Carat Toothache» θα κυκλοφορήσει «τον επόμενο μήνα».

Και τώρα, μόλις μάθαμε από τον ίδιο τον Post Malone ότι το νέο άλμπουμ του, το οποίο πρόκειται να περιλαμβάνει συνεργασίες με τους The Weeknd, Doja Cat, Roddy Ricch, Robin Pecknold και The Kid LAROI, θα κυκλοφορήσει στην πραγματικότητα λίγο αργότερα από ό, τι ανέφερε ο London.

«Twelve Carat Toothache. Στις 3 Ιουνίου», έγραψε ο Post Malone σε ένα μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας παράλληλα τον σύνδεσμο για το pre-save του άλμπουμ στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ανάρτησή του στο Instagram περιλαμβάνει επίσης μια κοντινή φωτογραφία του χαμόγελου του Post Malone που επικεντρώνεται στα εν λόγω 12 καράτια στα οποία αναφέρεται ο τίτλος του άλμπουμ «Twelve Carat Toothache» (Πονόδοντος Δώδεκα Καρατίων).

Πάντως, οι θαυμαστές του Post Malone περιμένουν με αγωνία το άλμπουμ από τότε που ο υποψήφιος για εννέα Grammy καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το lead single «One Right Now» σε συνεργασία με τον The Weeknd πριν από σχεδόν έξι μήνες.

Σε πρόσφατη αποκλειστική που έδωσε στο Billboard μέσα στο σπίτι του στη Γιούτα, ο Post Malone περιέγραψε τη νέα δισκογραφική δουλειά του στο ως «εξαιρετικά ειλικρινή».

«Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος, έχει μια δική του ζωή. Και έχει συναισθήματα και έχει συγκίνηση… Εξυπηρετεί τον σκοπό του ως μια έκφραση του ποιος είμαι», είχε πει τότε.

Επίσης, προανήγγειλε ένα άλμπουμ «μικρής διάρκειας» με «λιγότερα τραγούδια, αλλά τραγούδια που μιλούν περισσότερο για τη ζωή και μιλούν για το πώς νιώθω αυτή τη στιγμή, και για τα σκαμπανεβάσματα και την αταξία και, κάπως έτσι, τη διπολική πτυχή του να είσαι καλλιτέχνης στο mainstream».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοινώθηκε ότι ο Post Malone θα ηγηθεί του ρόστερ της ιστορικής Mercury Records στην επαναλειτουργία της ως επέκταση της Republic Records της Universal Music Group με καλλιτέχνες όπως οι James Bay, Lord Huron, Chelsea Cutler και Noah Kahan.