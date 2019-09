Το «Hollywood’s Bleeding» είναι ένα αψεγάδιαστο αριστούργημα που αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση του Post Malone.

Ο Post Malone συστήνει τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Hollywood’s Bleeding» που κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music.

Το «Hollywood’s Bleeding» είναι το τρίτο άλμπουμ του πρωτοπόρου ράπερ που αψηφά τις ταμπέλες και διαδέχεται το «Stoney» (2016) και το «beerbongs & bentleys» (2018) που χάρισε στον «Posty» τέσσερις υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy.

«Σημαίνει πολλά όταν κάποιος είναι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και μπορεί να ταυτιστεί με τη μουσική σου. Έρχονται σε εμένα και λένε, “Έι, δεν θέλω φωτογραφία, ήθελα απλώς να σου πω για το τραγούδι σου που έσωσε τη ζωή μου”», λέει ο Post Malone στον Zane Lowe.

«Ήθελα να κάνω κάτι παράξενο και funky», σχολιάζει προλογίζοντας το ύφος του νέου άλμπουμ του.

Στο «Hollywood’s Bleeding» συμμετέχει μία σειρά από ηχηρά ονόματα του μουσικού στερεώματος καθώς και ανερχόμενοι καλλιτέχνες.

Ο Post Malone μοιράζεται το μικρόφωνο με τους Halsey, Travis Scott, Swae Lee, Future, Meek Mill, SZA, Young Thug, DaBaby, Lil Baby, καθώς και με τον θρυλικό rocker Ozzy Osbourne στην πρώτη του σόλο δισκογραφική εμφάνιση μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια.

Το «Hollywood’s Bleeding» κυκλοφορεί στηριζόμενο στα γερά θεμέλια που έθεσαν τα singles προπομποί που παρουσίασε ο 24χρονος ράπερ τους προηγούμενος μήνες.

Το έδαφος για το άλμπουμ προετοίμασαν το τρεις φορές πλατινένιο «Sunflower» (Νο. 1 σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά) σε συνεργασία με τον Swae Lee από το sountrack της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse», το πλατινένιο «Wow.» (Νο. 2 σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) και το πρόσφατο «Goodbyes» με τη συμμετοχή του Young Thug, το οποίο έχει ανέβει έως το Νο. 3 του αμερικανικού «Billboard Hot 100».

Πριν λίγες ημέρες ο Post Malone κυκλοφόρησε το «Circles», το οποίο απέκτησε μορφή με ένα κινηματογραφικό music video που εκτυλίσσεται στο Μεσαίωνα.



Το tracklist του «Hollywood’s Bleeding»

1. Hollywood’s Bleeding

2. Saint-Tropez

3. Enemies (feat. DaBaby)

4. Allergic

5. A Thousand Bad Times

6. Circles

7. Die For Me (feat. Future & Halsey)

8. On the Road (feat. Meek Mill & Lil Baby)

9. Take What You Want (feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott)

10. I’m Gonna Be

11. Staring at the Sun (feat. SZA)

12. Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

13. Internet

14. Goodbyes (feat. Young Thug)

15. Myself

16. I Know

17. Wow.