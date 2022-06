Ο Post Malone επεκτείνει το «Twelve Carat Toothache» με δύο νέα τραγούδια

Τα τραγούδια περιλαμβάνονται στην deluxe έκδοση του «Twelve Carat Toothache».

Ο Post Malone κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες την deluxe έκδοση του νέου άλμπουμ του «Twelve Carat Toothache», το οποίο εμπλουτίζεται με δύο επιπλέον τραγούδια.

Σε μία ανάρτησή του στο Twitter και στο Instagram (και ακόμη και το Reddit) χθες, ο Post Malone δήλωσε: «Δύο νέα τραγούδια απόψε» και πρόσφερε μια πρόγευση 30 δευτερολέπτων από ένα από τα τραγούδια, το «Waiting For Never». Το άλλο τραγούδι ονομάζεται «Hateful».

Το «Waiting For Never» είναι ένα συναισθηματικό, ερωτικό τραγούδι στο οποίο ο Post Malone τραγουδάει: «Όταν όλα αυτά τα τατουάζ ξεθωριάσουν / Δεν θα κοιτάξω ποτέ πίσω, θα είσαι στο ίδιο μέρος / Λέω συνέχεια στον εαυτό μου ότι αν ήθελα να αλλάξεις / Δεν θα περίμενα ποτέ, Δεν θα περίμενα ποτέ».

Το «Hateful» είναι ένα επιθετικό τραγούδι που στρέφεται περισσότερο προς το hip-hop και ασχολείται επίσης με θέματα αγάπης.

Το «Twelve Carat Toothache» κυκλοφόρησε από τις Mercury / Republic Records / Universal Music την περασμένη Παρασκευή, 3 Ιουνίου. Είναι το πρώτο άλμπουμ του Post Malone μετά τρία χρόνια και το εξαιρετικά επιτυχημένο «Hollywood’s Bleeding» του 2019.

Το νέο άλμπουμ του Post Malone περιέχει συνολικά 14 τραγούδια και πλήθος συνεργασιών.

Εκτός από το «Cooped Up» με τον Roddy Ricch και το «One Right Now» με τον The Weeknd, τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα, το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με μία all-star ομάδα καλεσμένων, όπως οι Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna και The Kid LAROI.

Σε συνέντευξή του Billboard νωρίτερα φέτος, ο Post Malone παραδέχτηκε ότι, μετά το «Hollywood’s Bleeding», χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να είναι ξανά έτοιμος να επιστρέψει και στο στούντιο και να δημιουργήσει μουσική.

Στο άλμπουμ που τελικά έκανε, είπε ότι ήθελε να «μιλήσει περισσότερο για το πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή: τα σκαμπανεβάσματα, την αταξία και τη διπολική πτυχή του να είσαι καλλιτέχνης στο mainstream».

Για το γεγονός ότι η standard έκδοση του «Twelve Carat Toothache» είναι το πιο σύντομο άλμπουμ του μέχρι σήμερα, με διάρκεια 43 λεπτά, ο Post Malone σχολίασε: «Δεν λειτουργεί το να προσπαθείς να στριμώξεις 20 με 25 τραγούδια. Από την εταιρεία σου λένε: “Αν έχεις λιγότερα τραγούδια, δεν θα έχεις τόσα πολλά streams”».

«Αλλά το όλο θέμα είναι ότι δεν θέλεις να συμβιβάζεις την τέχνη σου και το ένστικτό σου σε τίποτα. Έχω κάνει πολλούς συμβιβασμούς, ειδικά μουσικά, αλλά τώρα δεν αισθάνομαι ότι θέλω να το κάνω πια. Δεν χρειάζομαι ένα Νο. 1, αυτό δεν έχει σημασία για εμένα πια και σε ένα σημείο, είχε», πρόσθεσε.

«Waiting For Never»

«Hateful»