Η συνεργασία του Post Malone και της Doja Cat μεταφέρεται στις οθόνες μας.

Ο Post Malone αποκαλύπτει το music video για τη συνεργασία του με την Doja Cat στο τραγούδι «I Like You (A Happier Song)» από το άλμπουμ του «Twelve Carat Toothache».

Ο Post Malone και η Doja Cat είναι δύο από τις πιο πολύπλευρες προσωπικότητες της μουσικής και οι δύο κινούνται σε παρόμοια rap/pop μονοπάτια. Η χημεία τους αποτυπώθηκε στη συνάντησή τους στο «I Like You (A Happier Song)».

Όπως θα περίμενε κανείς από δύο καλλιτέχνες όπως ο Post Malone και η Doja Cat, το music video για τη συνεργασία τους στο «I Like You (A Happier Song)» μόνο απολαυστικό θα μπορούσε να ήταν.

Το βίντεο ξεκινάει με τον Post Malone να ζωγραφίζει σε έναν πίνακα τη μορφή μιας γυναίκας, πριν τελικά εξαφανιστεί μέσα σε μια φούσκα σκόνης και επανεμφανιστεί σε ένα κατάφυτο και ανθισμένο χωράφι, μέσα στο οποίο τρέχει γυμνόστηθη η Doja Cat.

Τελικά, η Doja Cat ποζάρει για τον Posty, καλυμμένη προσεκτικά με λουλούδια.

Στη συνέχεια του μουσικού βίντεο για το «I Like You (A Happier Song)», ο Post Malone και η Doja Cat τραγουδούν και γελούν μαζί, δημιουργώντας μία ευχάριστη ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με την ανάλαφρη και απαλή μελωδία του τραγουδιού.

Το «I Like You (A Happier Song)» είναι το τρίτο κατά σειρά single από το νέο άλμπουμ του Post Maline με τίτλο «Twelve Carat Toothache», που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουνίου από τις Mercury / Republic Records / Universal Music.

Το «Twelve Carat Toothache» έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Billboard 200, χαρίζοντας στον Post Malone το τέταρτο άλμπουμ του που εμφανίζεται στο Top 5 του chart, ενώ ανέβηκε επίσης στο No. 1 των Top R& B/Hip-Hop Albums στις ΗΠΑ.

Εκτός από την Doja Cat, στο «Twelve Carat Toothache» συμμετέχουν ο The Weeknd, ο The Kid LAROI, ο Riddy Ricch, ο Gunna και οι Fleet Floxes.

Το «I Like You (A Happier Song)», η πρώτη συνεργασία του Post Malone και της Doja Cat, έχει αναρριχηθεί μέχρι στιγμής έως το No. 9 του Billboard Hot 100, ενώ έχει φτάσει και στο No. 18 στο Διεθνές Digital Singles Chart της IFPI στην Ελλάδα.