Ο Post Malone δίνει πρόγευση από συνεργασίες με Doja Cat, The Kid LAROI και Roddy Rich

Ο Post Malone παρουσίασε κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης που έκανε στο Instagram αποσπάσματα από κάποιες νέες συνεργασίες με τους Doja Cat, Roddy Ricch, Robin Pecknold των Fleet Foxes και The Kid LAROI.

Ο 26χρονος καλλιτέχνης αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο «twelve carat toothache», και έδωσε στους θαυμαστές του μία πρόγευση ορισμένων συνεργασιών και άλλων τραγουδιών της νέας δισκογραφικής δουλειάς του.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω ολόκληρο αυτό το άλμπουμ και θέλω απλά να πω ένα γεια σε όλους όσους είναι εδώ», είπε στους θαυμαστές που συντονίστηκαν. «Ειλικρινά, δουλεύω τόσο σκληρά και θα ήθελα πολύ να σας παίξω μερικά ακόμα τραγούδια αν έχετε χρόνο. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε», συνέχισε.

Μιλώντας για το τραγούδι «A Love/Hate Letter To Alcohol», στο οποίο συμμετέχει ο Robin Pecknold των Fleet Foxes, ο Post Malone ότι περιγράφει λεπτομερώς τη «μάχη του με το αλκοόλ». «Απλά ελπίζω να αγγίξει κάποιον εδώ έξω», είπε, πριν προσθέσει για τον Pecknold: «Είναι ο πιο όμορφος τραγουδιστής, ο πιο επικός τύπος. Οι Fleet Foxes είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα».

@PostMalone teasing his song “a love hate letter to alcohol” ft. Robin Pecknold off of his upcoming album. i’ve struggled with addiction before & im so scared imma end up drinking next. i respect him sm for acknowledging it’s a internal fight not just a “cool” party lifestyle ✊ pic.twitter.com/oMULwWRkk1

— juliet ceballos (@supitsjuliet) April 23, 2022