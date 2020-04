Post Malone: Δείτε την απίστευτη συναυλία-αφιέρωμα στους Nirvana με τον Travis Barker

Ο ράπερ οργάνωσε μια φιλανθρωπική συναυλία από τη βίλα του, όπου έπαιξε τα αγαπημένα του τραγούδια από τους Nirvana. “Δεν θα μπορούσαν να το είχαν κάνει καλύτερα”, είπε ο Krist Novoselić.

Πριν από λίγες μέρες σας είχαμε ενημερώσει πως ο Post Malone ετοιμάζεται να κάνει στο κανάλι του στο YouTube ένα μουσικό αφιέρωμα στους Nirvana. Το είπε και το έκανε λοιπόν και ήταν παραπάνω από τέλειο.

Μη φανταστείτε cover τραγουδισμένα με τις πιτζάμες του και την ακουστική κιθάρα. Το αφιέρωμα στους Nirvana που διοργάνωσε ο Post Malone ήταν μια πραγματική συναυλία. Συνοδευόμενος από μια πλήρη μπάντα – ο Travis Barker των Blink-182 στα ντραμς, ο Nick Mack στην κιθάρα και ο Brian Lee στο μπάσο, όλοι καλεσμένοι στη βίλα του ράπερ -, ο Posty έπαιξε μια ώρα. Στο πρόγραμμα ήταν όλα τα κλασικά τραγούδια του γκρουπ, Come As You Are, Heart-Shape Box, Something in the Way και In Bloom.

Η εμφάνισή του Malone ήταν εξαιρετική, τόσο πολύ που μετά τις ευλογίες της Courtney Love έλαβε και τα συγχαρητήρια από τον Krist Novoselić, ο οποίος σχολίασε στο twitter: “Δεν θα μπορούσαν να το είχαν κάνει καλύτερα”.

I don't think these fellows can play any better. They are on fire!!!! — Krist Novoselić (@KristNovoselic) April 24, 2020

Κατά τη διάρκεια του live stream, ο ράπερ συγκέντρωσε κεφάλαια για το Ταμείο Αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Δείτε το video του Post Malone από την συναυλία-αφιέρωμα στους Nirvana.