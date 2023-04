Ο Post Malone επιστρέφει με το νέο single «Chemical»

Ο Post Malone ανοίγει το επόμενο κεφάλαιό του.

Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ο Post Malone κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Twelve Carat Toothache», επιστρέφει με το νέο single «Chemical».

Το «Chemical» αποτελεί την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου του Post Malone, ενώ ο ίδιος ετοιμάζει την επερχόμενη πέμπτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του, που αναμένεται να είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ του 2023.

Το ύφος του «Chemical» κλίνει περισσότερο προς την pop μουσική και η ατμόσφαιρα του τραγουδιού είναι αναμφίβολα καλοκαιρινή.

Διαφήμιση

Το ρεφρέν του «Chemical» είναι φωτεινό, μία αντίθεση από πολλές από τις πιο μελαγχολικές μουσικές προτάσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο 27χρονος καλλιτέχνης.

Ενώ η παραγωγή του «Chemical» διαθέτει μία χαρούμενη ατμόσφαιρα, οι στίχοι έχουν τον χαρακτηριστικό τόνο του Post Malone.

«Μόλις βγήκα από το πάρτι / Καπνίζω στο αυτοκίνητο μαζί σου / Seven nation army / Παλεύω στο μπαρ μαζί σου / Να σου πω ότι λυπάμαι / Πες μου τι πρέπει να κάνω / Γιατί δεν μπορώ να το αφήσω / Είναι χημικό», τραγουδάει στο ρεφρέν.

Στο μουσικό βίντεο που συνοδεύει το «Chemical», ο Post Malone εμφανίζεται μόνος του σε διάφορα σκηνικά, από το μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου του όπου καπνίζει μέχρι το ψεύτικο φόντο μίας παραλίας.

«Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους μεγάλους ξεχωριστούς παίκτες μου εκεί έξω», έγραψε ο Post Malone στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη (13 Απριλίου), δημοσιεύοντας παράλληλα ένα απόσπασμα του «Chemical» πριν από την άφιξη του single.

Το «Chemical» είναι το πρώτο τραγούδι του Post Malone μετά το άλμπουμ «Twelve Carat Toothache», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022.

Το «Twelve Carat Toothache» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200 και περιελάμβανε πολλές συμμετοχές από άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.

Μεταξύ άλλων, ο Post Malone ένωσε τις δυνάμεις του με τον The Weeknd στο «One Right Now» και με την Doja Cat στο «I Like You (A Happier Song)», τα οποίο έφτασαν στο No. 6 και στο No. 2 του Billboard Hot 100, αντίστοιχα.