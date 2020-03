Post Malone: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του – Τι απαντά ο καλλιτέχνης

Ο Post Malone θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του που ανησύχησαν όταν τον είδαν να πέφτει στη σκηνή, δηλώνοντας ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

«Δεν παίρνω ναρκωτικά και νιώθω καλύτερα, από ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε ο 24χρονος ράπερ.

Σύμφωνα με όσα πρόσθεσε, αυτός είναι ο λόγος που μπορεί και αντεπεξέρχεται στις συναυλίες και κάνει όλα αυτά που κάνει επάνω στη σκηνή.

Ο μάνατζερ του Post Malone ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του ράπερ.

«Ευχαριστώ για την ανησυχία σας! Είμαι σίγουρος ότι θα σας ενημέρωνα εάν συνέβαινε κάτι! Πτώση κατά την εκτέλεση του “I Fall Apart” ήταν παιδιά», έγραψε.

Την Παρασκευή κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Post Malone να πέφτει πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και ένα ακόμα που φαινόταν αν γυρίζουν τα μάτια του όταν ερμήνευε το «Rockstar».

Τα βίντεο προκάλεσαν την ανησυχία των θαυμαστών του, που πίστεψαν ότι ήταν υπό την επήρεια ουσιών.

Someone help then man. You can legit see the pain in his eyes and hear it in his voice💔 #helpposty #PostMalone pic.twitter.com/Kz4tbDWGMG

— Madison✨ (@maddieparker) March 6, 2020