Με μία πρωτότυπη ιδέα προώθησαν οι The Chainsmokers το ολοκαίνουριο τραγούδι τους.

Το αμερικανικό μουσικό δίδυμο ανάρτησε σε ένα τεράστιο banner στην Times Square της Νέας Υόρκης που έγραφε το εξής: «Πόσα likes αξίζει η ζωή μου;»

📷 Anúncio do Spotify para o "How many likes is my life worth" na Times Square. pic.twitter.com/EisptbhRp3

— The Chainsmokers BR (@tchainsmokersbr) January 16, 2018