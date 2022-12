Πώς το «Hallelujah» του Leonard Cohen έγινε χριστουγεννιάτικη επιτυχία δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του

Το «Hallelujah» κυκλοφόρησε το 1984 αλλά συνδέθηκε με τα Χριστούγεννα τα τελευταία χρόνια.

Το «Hallelujah» του Leonard Cohen, με τους διφορούμενους, φανταστικούς στίχους του για το σεξ και την πνευματικότητα, χαρακτηρίστηκε κάποτε από τον Jeff Buckley ως «το αλληλούια του οργασμού».

Πώς λοιπόν μία a cappella εκδοχή από τους Pentatonix έφτασε στο Νο. 2 του Billboard Holiday 100 το 2016 και στο Νο. 23 του Billboard Hot 100 την επόμενη χρονιά;

Είναι απλώς η τελευταία ανατροπή στη συνεχιζόμενη ιστορία αυτού του τραγουδιού, το οποίο συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Various Positions» του Leonard Cohen το 1984.

Το «Hallelujah» έγινε εμβληματικό μόλις πριν από δύο δεκαετίες, όταν οι εκδοχές του Rufus Wainwright και του John Cale χρησιμοποιήθηκαν στο soundtrack της ταινίας «Shrek»το 2001 και η εκδοχή του Jeff Buckley εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που γύρισε το VH1 προς τιμήν των διασωστών της 11ης Σεπτεμβρίου.

Περίπου εκείνη την εποχή, το «Hallelujah» άρχισε επίσης να χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές, με τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης και το μονολεκτικό ρεφρέν του να προσδίδουν μία επισημότητα που φαινόταν να ταιριάζει σε γάμους, κηδείες και διάφορες ενδιάμεσες περιστάσεις.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Leonard Cohen – έναν Εβραίο βουδιστή – και συνδέθηκε για πρώτη φορά με τα Χριστούγεννα το 2010, όταν η Susan Boyle, η νικήτρια του «Britain’s Got Talent» το 2009, το συμπεριέλαβε στο εορταστικό άλμπουμ της «The Gift» (2010), το οποίο έφτασε στο Νο. 1 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2015, η βιολονίστρια και τραγουδίστρια Lindsey Stirling κυκλοφόρησε μία εκδοχή του «Hallelujah» που έφτασε στο Νο. 81 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 21 του Holiday 100 την επόμενη χρονιά.

Την ίδια χρονιά, η Γερμανίδα σούπερ σταρ Helene Fischer συμπεριέλαβε το τραγούδι στο επιτυχημένο άλμπουμ της «Weihnachten».

Από το 2016, ωστόσο, η πιο δημοφιλής εκδοχή του «Hallelujah» στις υπηρεσίες streaming είναι μακράν εκείνη των Pentatonix, η οποία έχει συγκεντρώσει 344 εκατομμύρια streams στο Spotify και πάνω από 700 εκατομμύρια προβολές αθροιστικά στο YouTube.

«Όταν οι άνθρωποι το ακούνε, κάτι νιώθουν», δήλωσε ο Scott Hoying των Pentatonix το 2018 σχετικά με τη δύναμη του τραγουδιού.

Η ιστορία του τραγουδιού εξιστορείται στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ «Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song», σε σκηνοθεσία και παραγωγή των Daniel Geller και Dayna Goldfine, που έχει βάση το βιβλίο «The Holy or the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley, and the Unlikely Ascent of “Hallelujah”» του Alan Light από το 2012.

Η ταινία εξετάζει επίσης πώς οι μεταγενέστερες εκδοχές του «Hallelujah», ιδιαίτερα εκείνη του Jeff Buckley και στη συνέχεια εκείνη του Rufus Wainwright για την ταινία κινουμένων σχεδίων «Shrek» του 2001, η οποία παρουσίασε το τραγούδι σε μια νέα γενιά, ευθύνονται για τη μετατροπή του σε έναν σύγχρονο ύμνο.