Το Hit Channel διαλέγει 11+1 χριστουγεννιάτικα τραγούδια από 11+1 αγαπημένους pop τραγουδιστές.

Οι πιο αγαπημένοι αστέρες της pop έχουν δώσει τη δική τους ξεχωριστή νότα στα Χριστούγεννα, με μοναδικά -pop πάντοτε- χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Άλλα έχουν γράψει κυριολεκτικά ιστορία και άλλα έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους.

Το 11+1 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που ακολουθούν αποτελούνται από μία γκάμα νέων τραγουδιών, επαντεκτελέσεων ή διασκευών διαχρονικών δημιουργιών.

Ariana Grande – «Santa Tell Me»

Justin Bieber – «Mistletoe»

Sia – «Santa’s Coming For Us»

Το άλμπουμ «Everyday Is Christmas» (2017) της Sia ανέτρεψε το κλασικό ύφος των χριστουγεννιάτικων άλμπουμ και πρόσθεσε φρεσκάδα στις γιορτές με τραγούδια που είχαν παιχνιδιάρικο ύφος αλλά και μία αίσθηση μαύρου χιούμορ.

Destiny’s Child – «8 Days of Christmas»

Οι Destiny’s Child, των οποίων μέλη ήταν η Beyoncé, η Kelly Rowland, η Michelle Williams κ.ά, είχαν δώσει το δικό τους χρώμα στα Χριστούγεννα.

Britney Spears – «My Only Wish (This Year)»

Sam Smith – «Have Yourself A Merry Little Christmas»

Το «Have Yourself A Merry Little Christmas» από το μιούζικαλ «Meet Me in St. Louis» (1944) με την αγγελική φωνή του Sam Smith.

Miley Cyrus & Mark Ronson – «Happy Xmas (War Is Over)» ft. Sean Ono Lennon

Ο Mark Ronson και η Miley Cyrus διασκεύασαν φέτος το κλασικό «(Happy Xmas) War Is Over» του John Lennon και της Yoko Ono, στο οποίο συμμετέχει ο γιος του εμβληματικού διδύμου, ο Sean Ono Lennon.

Lady Gaga ft. Space Cowboy – «Christmas Tree»

Katy Perry – «White Christmas»

Η Katy Perry έχει ερμηνεύσει το κλασικό «White Christmas» (1942), που θεωρείται ως το single με τις υψηλότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.



Gwen Stefani ft. Blake Shelton – «You Make It Feel Like Christmas»

Η Gwen Stefani κυκλοφόρησε παρομοίως άλμπουμ με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με μία μίξη καινούριων και κλασικών επιλογών. Το «You Make It Feel Like Christmas» είναι ένα από τα νέα τραγούδια του ομότιτλου δίσκου.

Christina Aguilera – «The Christmas Song»

Από τον Nat King Cole και το 1946, το «The Christmas Song» πέρασε στην Christina Aguilera και το 2000.

Kylie Minogue – «Santa Baby»

Το 2000, η Kylie Minogue έδωσε δεύτερη ζωή στο «Santa Baby» της Eartha Kitt που κυκλοφόρησε το 1953.