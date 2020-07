Pop Smoke: Κυκλοφορεί το πρώτο μεταθανάτιο άλμπουμ του ράπερ

Με 19 τραγούδια έρχεται το νέο άλμπουμ του Pop Smoke.

Το «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» είναι το πρώτο μεταθανάτιο άλμπουμ του Pop Smoke.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music σχεδόν πέντε μήνες μετά το θάνατο του 20χρονου από τα πυρά ενόπλων δραστών που εισέβαλαν στην κατοικίας που νοίκιαζε στο Λος Άντζελες.

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, η οικογένεια του Pop Smoke ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «Shoot for the Stars», το οποίο είχε προλάβει να δημιουργήσει ο ράπερ πριν το θάνατό του.

Στόχος του ιδρύματος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα βοηθήσει τους νέους που ζουν και μεγαλώνουν σε αντίξοες συνθήκες να επιτύχουν τους στόχους τους.

Την παραγωγή του «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» έχει επιμεληθεί εξ ολοκλήρου ο 50 Cent, ένα από τα μεγαλύτερα ινδάλματα του Pop Smoke.

Σημείο αναφοράς στο «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» είναι η συμμετοχή μιας σειράς κορυφαίων καλλιτεχνών από τη ραπ κυρίως σκηνή.

Στο άλμπουμ παίρνουν μέρος οι 50 Cent, Future, Quavo, Swae Lee, Karol G, Tyga, DaBaby, Roddy Ricch, Lil Baby, Rowdy Rebel, Lil Tjay και King Combs, ονόματα που επιβεβαιώνουν με την παρουσία τους στο άλμπουμ ότι ο Pop Smoke αποτελούσε έναν από τους πιο τάχιστα ανερχόμενους ράπερ της γενιάς του.

«Η μουσική του Pop ανήκει σε όλους…», έγραψε στα social media ο μάνατζερ του Pop Smoke, Steven Victor. «Η διαδικασία δημιουργίας αυτού του άλμπουμ με όλους τους φίλους, τους συναδέλφους και τους ήρωές μας ήταν καταπληκτική και ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή τους», συνέχισε.

«Η μουσική και η κληρονομιά του Pop ανήκουν στον κόσμο τώρα και θέλουμε να συνεχίσετε να εκδηλώνετε την αγάπη σας με δημιουργικούς τρόπους που δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη», σημείωσε.