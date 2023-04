Pop Smoke: Ένοχος δήλωσε ένας από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του ράπερ

Στην άνδρα, ο οποίος ήταν 17 ετών όταν δολοφονήθηκε ο Pop Smoke, επιβλήθηκε κάθειρξη τεσσάρων ετών και δύο μηνών σε φυλακή ανηλίκων.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του ράπερ Pop Smoke κατά τη διάρκεια ληστείας σε έπαυλη στο Hollywood Hills δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Ο 20χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν 17 ετών όταν δολοφονήθηκε ο Pop Smoke, δήλωσε επίσης ένοχος στις 6 Απριλίου στο δικαστήριο ανηλίκων του Inglewood της Καλιφόρνιας στην κατηγορία της ληστείας σε οικία. Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες σε φυλακή ανηλίκων.

Ο δικαστής απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση του ονόματός του επειδή ήταν ανήλικος τη στιγμή της δολοφονίας.

Ο Pop Smoke, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Bashar Barakah Jackson, σκοτώθηκε σε ηλικία 20 ετών στις 19 Φεβρουαρίου 2020, σε ένα ενοικιασμένο σπίτι στο οποίο διέμενε κατά τη διάρκεια ενός τετραήμερου ταξιδιού στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους φίλους ενός ατόμου που βρισκόταν στο σπίτι κάλεσε την άμεση δράση και ανέφερε ότι στο σπίτι είχαν εισβάλει ένοπλοι διαρρήκτες.

Οι ληστές γνώριζαν τη διεύθυνση επειδή μία ημέρα νωρίτερα, ο Pop Smoke είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία μίας τσάντας δώρου που είχε λάβει και σε μια ετικέτα αναγραφόταν η διεύθυνση, όπως εξήγησαν οι αρχές.

Ο Pop Smoke βρισκόταν στο ντους όταν του επιτέθηκαν οι ληστές, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Κατά τη διάρκεια της πάλης, ο ένας από τους δράστες, ο οποίος ήταν 15 ετών, χτύπησε με ένα πιστόλι τον ράπερ και τον πυροβόλησε τρεις φορές στην πλάτη, σύμφωνα με μία κατάθεση που ανέφεραν οι Los Angeles Times.

Οι ληστές έκλεψαν ένα διαμαντένιο ρολόι Rolex του Pop Smoke και το πούλησαν για 2.000 δολάρια, όπως κατέθεσε ένας ντετέκτιβ.

Ο 15χρονος, του οποίου το όνομα επίσης δεν ανακοινώθηκε, παραπέμφθηκε σε δίκη για την υπόθεση μαζί με τον Corey Walker, ο οποίος ήταν τότε 19 ετών, και τον Keandre Rodgers, ο οποίος ήταν τότε 18 ετών. Κατηγορούνται για φόνο κατά τη διάπραξη ληστείας και διάρρηξη.

Ο Pop Smoke εμφανίστηκε στη rap σκηνή το 2018 και ξεχώρισε με το «Welcome To The Party», έναν gangsta τραγούδι με κομπασμούς για πυροβολισμούς, δολοφονίες και ναρκωτικά που έκανε τεράστια επιτυχία και απέκτησε ένα remix με τη συμμετοχή της Nicki Minaj.

Λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του Pop Smoke, τον Ιούλιο του 2020, κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Shoot for the Stars, Aim for the Moon».

Το άλμπουμ, το οποίο ολοκληρώθηκε υπό την επίβλεψη του 50 Cent, περιείχε τις επιτυχίες «What You Know Bout Love» και «For The Night», που αγγίζουν η καθεμία το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.