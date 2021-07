Δείτε το music video για τη συνεργασία Pop Smoke και Dua Lipa στο «Demeanor»

Ένα αναγεννησιακό συμπόσιο λαμβάνει χώρα στο music video για τη συνεργασία Pop Smoke και Dua Lipa.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το music video με το οποίο αποκτά εικόνα το τραγούδι «Demeanor» του Pop Smoke με τη συμμετοχή της Dua Lipa.

Το «Demeanor» είναι ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο μεταθανάτιο άλμπουμ του Pop Smoke, με τίτλο «Faith», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Victor Victor Worldwide και Republic Records / Universal Music στις 16 Ιουλίου.

Το «Faith» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard 200 για να συνεχίσει την επιτυχία του εκλιπόντα ράπερ και να του χαρίσει τη δεύτερη πρωτιά της καριέρας του, ακολουθώντας τα βήματα του πρώτου μεταθανάτιου άλμπουμ του, «Shoot For The Stars, Aim For The Moon» (2020).

Η Dua Lipa είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στο πλήθος των βαρέων βαρών ονομάτων της hip-hop που συμμετέχουν στα 20 τραγούδια του άλμπουμ. Η Βρετανίδα pop star μπαίνει στο πνεύμα του Pop Smoke και κάνει ό, τι πρέπει για να ταιριάξει αρμονικά μαζί.

Σε σκηνοθεσία του φημισμένου Nabil, το music video για το «Demeanor» τοποθετείται σε ένα κάστρο του 18ου αιώνα και υπογραμμίζει την αθανασία στην οποία έχει περάσει ο Pop Smoke μέσω της μουσικής του μετά τον τραγικό θάνατό του τον Φεβρουάριο του 2020.

Το video, το οποίο είναι εμφανώς επηρεασμένο από την περίοδο της Αναγέννησης, απαθανατίζει το πρόσωπο του Pop Smoke σε ένα γιγαντιαίο έργο τέχνης, ενώ το «φάντασμα» του ράπερ διακρίνεται αμυδρά σε μια περίτεχνη καρέκλα.

Στη συνέχεια την εμφάνισή της κάνει η Dua Lipa και προσθέτει το δικό της τόνο στο extravagant συμπόσιο καθώς παίζει με τη vintage μόδα με μία εκπληκτική χρυσή και λευκή τουαλέτα και μια ογκώδη λευκή φούστα.