Οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου έφτασαν σε ιστορικό υψηλό στις ΗΠΑ

Έντονα ανοδικές είναι οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου στην Αμερική τα τελευταία έτη.

Σε ιστορικά επίπεδα για τις τελευταίες τρεις δεκαετίες κινήθηκαν οι πωλήσεις βινυλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen Music, την εβδομάδα 13 – 19 Δεκεμβρίου σημειώθηκαν στην αμερικανική αγορά πωλήσεις 973.000 δίσκων βινυλίου, αριθμός που συνιστά ιστορική επίδοση στα χρονικά ηλεκτρονικής καταμέτρησης των πωλήσεων, από το 1991 έως σήμερα.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί ένα χρόνο πριν, όταν την εβδομάδα 21 – 27 Δεκεμβρίου 2019 είχαν γίνει πωλήσεις 905.000 δίσκων βινυλίου.

Οι πωλήσεις βινυλίων αντιστοιχούν στο 25% των συνολικών πωλήσεων άλμπουμ που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο πιο εμπορικός δίσκος βινυλίου στην Αμερική για την εβδομάδα 12 – 19 Δεκεμβρίου ήταν το «Fine Line» του Harry Styles.

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή κατέγραψε πωλήσεις 28.000 δίσκων βινυλίου, σημειώνοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Nielsen Music.

Στη δεύτερη θέση των πωλήσεων βινυλίων βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» της Billie Eilish (12.000 αντίτυπα), ενώ ακολουθεί τρίτο το εμβληματικό «Abbey Road» των Bealtes (11.000 αντίτυπα).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών της μουσικής βιομηχανίας είναι πιθανό το ρεκόρ να καταρριφθεί μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, δηλαδή την εβδομάδα μέτρησης πωλήσεων που ολοκληρώθηκε στις 26 Δεκεμβρίου.