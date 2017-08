Η Rihanna είναι η περίπτωση της ονειρικής συνεργασίας για το rock συγκρότημα που την παρακολουθεί εδώ και μία δεκαετία.

Έχοντας αναβάλλει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους, «M A N I A», οι Fall Out Boy συνεχίζουν να μοιράζονται λεπτομέρειες για το υλικό τους. Σε μία πρόσφατη συνέντευξη, ο Pete Wentz αποκάλυψε ότι έχει μία συγκεκριμένη συνύπαρξη κατά νου εδώ και πολύ καιρό: Με τη Rihanna!

Η αποκάλυψη έγινε σε μία συζήτηση με το «Billbaord», όπου ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος της μπάντα αποκάλυψε ότι παρακολουθεί την τραγουδίστρια για περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθώσει να την εντάξει στη λίστα των ονειρικών συνεργασιών που έχει πραγματοποιήσει.

Ο Pete Wentz επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία σύμπραξη σε όλα τα κομμάτια του «M A N I A» που ολοκληρώθηκαν.

Το 2007, η Rihanna και οι Fall Out Boy είχαν ενώσει δυνάμεις σε ένα live για τα MTV Video Music Awards, τραγουδώντας το «Shut Up And Drive» της «RiRi», ένα τραγούδι από το «Good Girl Gone Bad»

Τα τελευταία χρόνια, το αμερικανικό συγκρότημα έχει καταγράψει συνεργασίες με γνωστά ονόματα της pop και hip-hop μουσικής. Οι John Mayer, Demi Lovato, Missy Elliott, Wiz Khalifa και Big Sean είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν συναντήσει.

Η κυκλοφορία του έβδομου δίσκου των Fall Out Boy, του «M A N I A», είχε ανακοινωθεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, όμως η παραγωγή σταμάτησε. Τελικά, το άλμπουμ θα έρθει στις 19 Ιανουαρίου 2018.