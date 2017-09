Η φημολογούμενη σύμπραξη της P!nk και του Eminem φαίνεται πως είναι αληθινή.

Δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, που έχουν κατακτημένη την αναγνώριση και διαθέτουν άπειρες επιτυχίες, ενώνουν πάλι τις διαδρομές τους. Οι «ψίθυροι» είχαν αρχίσει να διαδίδονται από τα τέλη Αυγούστου, όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός μετέφερε στην εκπομπή του όσα του είχε εκμυστηρευθεί o υπεύθυνος προγραμματισμού της «iHeartMedia» στο Μίσιγκαν.

Εάν πιστεύετε -δικαίως- ότι όλα τα πρόσωπα είναι ασύνδετα μεταξύ τους, σημειώστε ότι οι εμπλεκόμενοι περιπλέκονται περισσότερο. Η επιβεβαίωση της είδησης προήλθε από ένα από τα μεγαλύτερα δισκοπωλεία στην… Ταϊβάν. Η ουσία, όμως, είναι η επανασύνδεση του Eminem και της P!nk.

Στις 13 Οκτωβρίου, η P!nk κυκλοφορεί τον έβδομο προσωπικό δίσκο της που τιτλοφορείται «Beautiful Trauma». Σε ρόλο προπομπού ακούμε εδώ και μερικές εβδομάδες το «What About Us», μία συναισθηματική pop μπαλάντα, η οποία -παρ’ όλα αυτά- διαθέτει πολιτικό στίγμα.

Μολονότι οι τίτλοι των δεκατριών τραγουδιών του άλμπουμ είναι ήδη γνωστοί, δεν υπήρχε καμία πληροφορία λ.χ. για ενδεχόμενες συνεργασίες. Το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα, λοιπόν, έθεσε προς προπώληση το «Beautiful Trauma», δημοσιεύοντας τη λίστα των τραγουδιών με μικρή διαφορά: Την προσθήκη του ονόματος του Eminem!

Η P!nk και ο Eminem φέρεται να συνυπάρχουν σε ένα τραγούδι με την ονομασία «Revenge», το δεύτερο στη ροή του δίσκου και ανυπομονούμε να το γνωρίσουμε.

One of the biggest record stores in Taiwan claims that a track "Revenge" from #BeautifulTrauma will be a collaboration with #Eminem! pic.twitter.com/jqPXeIVzQM

— P!nk Space (@PinkSpace24) September 22, 2017