PNAU, Bebe Rexha και Ozuna συνεργάζονται στο «Stars»

Η νέα μεγάλη συνεργασία των PNAU.

Οι PNAU ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Bebe Rexha και τον Ozuna στο νέο single «Stars».

Οι PNAU έχουν γίνει αριστοτέχνες στις μεγάλες συνεργασίες. Αξιοποιώντας γρήγορα τη διεθνή επιτυχία «Cold Heart» με τον Elton John και τη Dua Lipa, οι PNAU χάρισαν μεγάλες στιγμές με τον Troye Sivan στο «You Know What I Need» και τον Khalid στο «The Hard Way».

Αυτή τη φορά, το αυστραλιανό electronica τρίο συνεργάζεται με άλλους δύο λαμπερούς διεθνείς αστέρες, την υποψήφια για Grammy Bebe Rexha, και τον Πορτορικανό crossover reggaeton Ozuna, για το νέο single «Stars».

Οι PNAU, η Bebe Rexha και ο Ozuna μοιράζονται ένα τεράστιο κοινό στο Spotify με τον συνολικό αριθμό των ακροατών τους να ξεπερνά τα 115 εκατομμύρια μηνιαίως.

Το «Stars» είναι μία έκφραση καθαρής θετικότητας, που προσφέρεται με τη σαγηνευτική συνταγή των PNAU, ένας συνδυασμός μοντέρνας disco με pop αποχρώσεις, κομψής electronica και ενός παλλόμενου μπάσου.

Η αριστοκρατική φωνή της Bebe Rexha απογειώνει την ευχάριστη ατμόσφαιρα πριν ο Ozuna εμφανιστεί στο τραγούδι με την απαλή latin φωνή του, αποδεικνύοντας γιατί έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Οι PNAU, η Bebe Rexha και ο Ozuna εξασφαλίζουν ότι το «Stars» έχει όλα όσα χρειάζονται για να αποκτήσει παγκόσμια απήχηση.

Ο Nick Littlemore των PNAU δηλώνει: «Η μουσική έχει την απόλυτη δύναμη να θεραπεύει και να αναδεκνύει την ενέργεια που είναι κλειδωμένη μέσα στον καθένα από εσάς. Το “Stars” μιλάει για την αναζήτηση αυτού του φωτός που βρίσκεται μέσα μας και λέει ότι πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει για να το δει όλος ο κόσμος».

«Το τραγούδι είναι το αποκορύφωμα της συνεργασίας μαγικών όντων. Ποτέ στα πιο τρελά μας όνειρα δεν φανταζόμασταν ότι θα συνεργαζόμασταν με την Bebe Rexha και τον Ozuna το 2023», συνεχζει.

Η Bebe Rexha προσθέτει: «Όταν οι PNAU μου έπαιξαν για πρώτη φορά το “Stars” με εκτόξευσε σε έναν άλλο πλανήτη, τα disco στοιχεία και το concept με έκαναν να νιώθω σαν να αιωρούμαι».

«Μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα με τους PNAU και Ozuna, είναι και οι δύο τόσο ταλαντούχοι και μοναδικοί και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που ο κόσμος θα ακούσει αυτή τη συνεργασία», αναφέρει.

Τέλος, ο Ozuna σχολιάζει: «Είμαι λάτρης της μουσικής της Bebe Rexha και του PNAU εδώ και αρκετό καιρό, οπότε αυτή είναι μία συνεργασία – όνειρο τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά που μοιάζει με ένα παγκόσμιο τραγούδι».

Το music video για το «Stars» σκηνοθετήθηκε από το πολυδιάστατο στούντιο MELT, το οποίο δημιούργησε μία εκλεκτική και ελαφρώς σουρεαλιστική διαστημική όπερα που συνδυάζει την κιτς γοητεία της επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του ’70 με ψυχεδελικά animations.